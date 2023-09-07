Оперная певица из Китая исполнила 'Катюшу' в разбомбленном Россией драмтеатре Мариуполя. Циничное видео

В среду, 6 сентября, во временно оккупированный и практически полностью уничтоженный Россией украинский Мариуполь прибыла делегация путинистов из Китая. Среди них – оперная певица Фан Ван, которая отличилась циничной выходкой в стенах разбомбленного россиянами Драматического театра.

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Так, китаянка, которая явно не скрывает своей симпатии к террористическому путинскому режиму, исполнила в полуразрушенном драмтеатре песню "Катюша" на своем родном языке. Об этом сообщают пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Российские псевдожурналисты пишут лживую информацию о том, что руины Мариупольского театра – это последствия "обстрелов со стороны украинской армии" и якобы "даже этот факт не помешал использовать место по назначению".

Циничный "концерт" Фан Ван устроила для местных псевдовластей. В том числе за ней наблюдал коллаборант и главарь самопровозглашенной террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин.

В пропагандистских источниках отмечается, что террорист пообщался с гостями из Китая и ответил на их вопросы относительно "восстановления" городов, а представители КНР "искренне интересовались обстановкой на фронте, борьбой с украинским неонацизмом и восстановлением Донбасса".

Напомним, 16 марта 2022 года самолет-бомбардировщик оккупационных войск РФ сбросил сверхмощную авиабомбу на здание Драматического театра в центре Мариуполя. В здании от обстрелов прятались сотни людей, в том числе с детьми.

В декабре того же года российские военные преступники снесли развалины академического областного драматического театра в Мариуполе, превратив его остатки в груду камней. Таким образом путинские террористы надеялись скрыть доказательства убийства сотен украинцев.

В горсовете Мариуполя показали, как выглядел Драматический театр до вторжения РФ в Украину и что с ним сделали "носители русского мира" за месяц бомбардировок города. На изуродованное здание, ставшее последним пристанищем для нескольких сотен мариупольцев после бомбардировки мирного Мариуполя, невозможно смотреть без слез.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущий Андрей Бедняков отреагировал на циничный визит российского президента-диктатора Владимира Путина в Мариуполь, откуда родом артист. И хотя визит кремлевского вождя во временно оккупированный и практически полностью разрушенный Россией город может быть очередным дешевым спектаклем, шоумен крайне эмоционально прокомментировал поведение некоторых земляков-предателей.

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