Певица, осужденная за песню 'Океана Эльзы', смогла сбежать из Беларуси: Мэрием Герасименко показала фото с самолета

Белорусская певица Мэрий Герасименко, осужденная за исполнение песни украинской группы "Океан Эльзы", смогла уехать из Беларуси. В августе 2022 года девушка спела известный хит "Обійми" на уличном концерте в центре Минска.

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После этого артистка была приговорена к трем годам так называемой "домашней химии", разновидности ограничения свободы. Однако 16 января 2023 года Герасименко опубликовала фотографию на своей Instagram-странице, где изображено окно самолета.

В посте девушка поблагодарила фонд BYSOL, который помог эвакуировать ее из Беларуси. Она отметила, что счастьем считает свободу. "Свобода передвижения, свобода мыслей, свобода заниматься тем, что любишь и чем горишь", – написала Герасименко.

Основатель организации Андрей Стрижак рассказал на своей Facebook-странице, что операция была длительной по времени, интересной и непростой. Он также добавил, что оппозиционеры и силовики рассматривали выступление Герасименко как антивоенный демарш.

Вместе с певицей удалось эвакуировать владельца бара "Банки-Бутылки" Андрея Жука и его жену. На площадке этого заведения Мэрием исполнила украинскую песню, а сам Жук тоже был приговорен к ограничению свободы.

После выступления летом 2022-го, в октябре того же года против Герасименко было возбуждено уголовное дело. В январе 2023-го певицу признали виновной в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Напомним, Мэрий Герасименко – белорусская певица, известная своим участием в вокальном шоу "Голос" в Украине и России.

Девушка неоднократно пела песни украинских исполнителей на улицах Минска, однако именно выступление в августе 2022 года привлекло внимание провластных блоггеров. Все подробности – читайте в нашем материале.

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