Певица Maruv объявила о временном уходе со сцены

Украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) заявила, что временно прекратит концертные выступления. По словам артистки, она почувствовала "творческое выгорание", поэтому устроила себе перерыв.

Неожиданное заявление исполнительница сделала в Instagram-stories в рамках рубрики вопрос-ответ с подписчиками, когда один из фолловеров поинтересовался причиной внезапного отдыха. Это время звезда планирует провести дома (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я очень устала и чувствую творческое выгорание. Сейчас мне нужно отдохнуть от своей деятельности и просто побыть дома", – говорится в заявлении.

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Также певица добавила, что сейчас расслабляется и ничего не хочет. Единственное запланированное событие в графике звезды, по ее словам, презентация нового альбома, которая состоится 8 марта.

На вопрос, как Maruv справляется с ощущением апатии, она ответила, что много ест и спит. Когда ей надоедает, артистка начинает понемногу заниматься работой.

Отметим, что исполнительница выступает не только в Украине, но и России. В частности, в августе 2021 года она посетила фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где исполнила совместную композицию вместе с запретным в Украине Филиппом Киркоровым.

Коротко о звезде:

Анна Корсун (MARUV) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, а также в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине. В 2013 году Анна создала группу The Pringlez, которая первоначально была собрана как учебный проект студентов. Через четыре года артистка приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления.

Как сообщал OBOZREVATEL, реп-исполнительница Alyona Alyona заявила, что сделает перерыв в музыкальной карьере, чтобы попробовать себя в других ремеслах. Чтобы уединиться и отдохнуть, она даже уехала от парня и родных из Киева.