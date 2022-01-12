Alyona Alyona объяснила, почему переезжает от парня: хочу исчезнуть

Украинская певица Alyona Alyona (Алена Савраненко) объяснила подписчикам, почему уезжает от своего парня Yoxden на неопределенный срок. По словам артистки, в ее жизни наступил период, когда исполнительница "хочет исчезнуть".

О своем нелегком решении она рассказала на официальной странице в Instagram. Звезда подчеркнула, что за это время хочет "стать другой и освободиться от негативных переживаний" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алена уточнила, что не исчезнет совсем, а просто переедет в красивое место и частично откажется от общения с аудиторией и работы артиста.

"Хочу исчезнуть на время…Ну как исчезнуть, я хочу уехать далеко и немного отдохнуть от работы артиста и попробовать себя еще в каких-то ремеслах", – начала певица.

Видео дня

За время вдали от плотного графика и съемок знаменитость планирует отказаться от нездоровой пищи, недосыпания и перегрузки в работе, которых ей "хватило в 2021 году".

Чтобы не создавать для себя дополнительный стресс из-за грусти по родным, аудитории и любимому, исполнительница будет продолжать общаться со всеми на расстоянии. В частности, читать ответы подписчиков и общаться с ними текстом.

Алена не рассекретила, где будет жить все это время, но заверила, что в этом "волшебном месте ей будет спокойно".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Alyona Alyona заинтриговала и насторожила фолловеров, заявив, что уезжает от своего возлюбленного. Обеспокоенные юзеры предположили, что пара намекает на разрыв.

Коротко о звезде:

Alyona Alyona (Алена Савраненко) – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсадом в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.