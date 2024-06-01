Певица KRUTЬ показала одно из последних видео подруги-парамедика Ирины 'Чеки' Цыбух: она просила украинцев только об одном

Певица и бандуристка KRUTЬ (настоящее имя Марина Круть), которая была подругой парамедика медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирины "Чеки" Цыбух, показала одно из ее последних видео. Героиня, погибшая на днях на Харьковском направлении, готовилась к своей смерти и даже спланировала собственное прощание, где попросила исполнить 10 украинских песен.

Ирина Цыбух мечтала, чтобы украинцы выучили что-то кроме "Червоної рути", и надеялась, что на ее похоронах народ сможет достаточно напеться. Видео и скриншоты переписки с Круть появились в Instagram.

Прощание с парамедиком состоится 2 июня. В Михайловском соборе в 13:00 его отпоют, а затем гроб отнесут на Майдан Независимости. Там и состоится концерт, как этого желала героиня.

Она завещала подруге выбрать 10 песен и объявить их, чтобы желающие могли найти текст композиций и выучить их перед прощанием.

Выбор артистки пал на следующие песни: "Зродились ми великої години", "Пісня буде поміж нас", "Весна і Ти", "Сонце низенько", "Намалюй мені ніч", "Запроси мене у сни свої", "Лента за Лентою", "Леся", "Ой, у лузі Червона Калина", "Україна".

"Чека" хотела бы, чтобы на прощании с ней еще и танцевали, но осознавала, что этого украинцы не сделают. Все, чего она хотела, чтобы похороны были полезны для сознания родного народа.

"Важно отметить, что это мое желание, и дать людям время открыть ссылку со словами. Хочу, чтобы все пели на прощании, научились хотя бы 10 содержательным песням и спели их в один голос, чтобы погасить печаль родным пением", – завещала медик.

Ранее OBOZ.UA писал, что брат Ирины "Чеки" Цыбух опубликовал ее посмертное письмо. Сильные слова стали вирусными в сети и довели украинцев до слез.

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