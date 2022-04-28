Певица кабаре - о встрече с Путиным в 1985 году: неприятный тип с каменным лицом. Если бы знала, что он задумал для Украины, выбросила бы ублюдка за борт

Австралийская певица кабаре Линн Роджерс вспомнила, как в 1985 году выступала на борту круизного лайнера "Александр Пушкин" и познакомилась там с 33-летним Владимиром Путиным. На тот момент будущий диктатор был рядовым сотрудником КГБ, однако уже тогда, по словам вокалистки, он ей показался "неприятным типом с каменным лицом", который никогда не улыбался и ни с кем не разговаривал.

Круизный лайнер курсировал между Европой и Австралией. Роджерс встретилась на нем с Путиным под конец "холодной войны". Действительно ли будущий президент России был на судне – подтверждений нет, однако журналисты Daily Mail отмечают, что в 1980-х он посещал Новую Зеландию, представляясь продавцом обуви.

По сведениям источника, британская компания CTC Cruises арендовала советский корабль "Александр Пушкин" для морских путешествий из Европы в Австралию, но вот команда на борту не поменялась – это были моряки из СССР. Артистов же приглашали заграничных.

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Как вспомнила певица кабаре, 33-летний "хмурый парень" после каждого выступления провожал ее до каюты. По дороге молодой Путин не говорил ни слова. Когда в марте 2000 года его избрали президентом РФ, Роджерс была шокирована.

"Я отчетливо помню: когда я заканчивала свое шоу, он каждый раз следовал за мной до каюты на некотором расстоянии. Я открывала дверь, махала ему рукой и говорила "спасибо". Он никогда не улыбался и всегда молчал. Он так и не сказал мне ни единого слова. Когда он пришел к власти, я помню, как посмотрела на него и сказала: "Этот парень был охранником на чертовом круизном лайнере". Я была в шоке", – поделилась исполнительница.

В 80-х годах прошлого столетия Путин работал офицером разведки. Линн, как и некоторые другие артисты на лайнере, была убеждена, что мужчина шпионил в пользу КГБ.

Подозрения в сторону будущего президента государства-террориста были обоснованы. 33-летний Владимир Владимирович своей внешностью и поведением не располагал к себе людей, а наоборот – отталкивал.

"Он всегда был рядом, если мы шли в бар, то он оттуда выходил, если мы садились за столик в ресторане, он проходил мимо. И у него всегда было кислое выражение лица. Мне казалось, если он вдруг улыбнется, то у него лицо треснет. Неприятный тип", – вспомнила певица.

Роджерс также добавила, что если бы она тогда, в 1985 году, знала, как поступит Путин с Украиной и всем миром, она бы не упустила возможности расправиться с ним.

"Если бы мы только знали, что он задумал для мира, мы могли бы выбросить ублюдка за борт и сделать всем одолжение. То, что он сделал с Украиной, – это самое отвратительное и гротескное, что кто-либо делал со времен Гитлера", – подытожила австралийская вокалистка.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский музыкант Андрей Данилко рассказал о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. По словам артиста, в жизни диктатор очень отличается от телевизионного образа. Он якобы деликатен, внимателен, будто вербует, а вот на экране – настоящее "исчадие ада".