''Вместо голов – свиные морды'': Козловский рассказал, как пьяные родственники из Москвы в день обстрела Днепра говорили ему о ''победе России''

Украинский исполнитель Виталий Козловский, имеющий сводную сестру и других родственников в России, вспомнил их последний телефонный разговор, состоявшийся 14 января, в день трагического обстрела многоэтажки в Днепре. В РФ его родные тогда праздновали Старый Новый год, вспомнил певец, поэтому позвонили уже в нетрезвом состоянии.

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Россияне цинично говорили об "одной крови", семейных ценностях и предсказывали России победу через два года. Об этом Козловский рассказал в интервью "Зірковому" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Артист поделился, что негативно относится ко всем россиянам, включая родственников, которые разочаровали его еще в начале полномасштабной войны, но решили еще раз продемонстрировать свою кровожадность и цинизм в день обстрела Днепра.

"Я не воспринимаю их вообще. Для меня это такие люди: вместо голов у них свиные морды, они не умеют чувствовать и сочувствовать... Вечером я сидел дома в таком состоянии, что мне жить не хотелось. И тут звонок "Лена Москва". Я бы не взял трубку в другой день", – начал певец.

Виталию Козловскому на миг показалось, что родные звонят ему для поддержки, но он ошибся. Пьяные россияне в тот день вдруг вспомнили о семейных ценностях.

"На связи был муж сестры с вопросами: "Как ты?" Я говорю: "Да как я. Сегодня проснулся от взрывов, а в Днепр прилетела ракета, которая уничтожила дом, где было много детей, женщин". А он такой: "Тихо, тихо, давай это не обсуждать, давай сохраним семейную связь". Что-то о крови начал говорить", – рассказал украинец.

По его словам, по голосу было слышно, что родные уже выпили, ведь праздновали Старый Новый год. Попросив не рассказывать им о трагедии в Днепре, москвичи сами стали пересказывать разговор с соседом-оккупантом.

"Лучше бы они этого не делали. Говорит: "Война продлится еще два года. Я общался здесь с соседями, которые вернулись с передовой". В конце он сказал: "Но Россия победит". Я в ступоре слушал то, что он говорит. Мне было как скребком по сердцу. Я не помню, как я закончил этот разговор: послал ли я их или положил трубку. Меня тогда, как сейчас, трясло", – закончил Козловский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виталий Козловский рассказал о неожиданном звонке проживающего в России племянника Валерия. Подробнее об этом – читайте в материале.

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