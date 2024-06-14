Певец Виктор Бронюк признался, зачем посоветовал дочери-девятикласснице оставить школу

Популярный украинский музыкант, лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк, имеющий дочь – выпускницу 9 класса, рассказал, почему посоветовал ей не подавать документы в школу на десятый на одиннадцатый классы.

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В разговоре с OBOZ.UA певец признался, что Ева будет поступать в колледж. Музыкант также рассказал, что его семья приняла такое решение из-за войны.

"Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов, – рассказывает Виктор Бронюк. – Я не вижу смысла ей просиживать в школе еще два года. Она очень интересуется индустрией моды. Возможно, уйдет в колледж по конструированию одежды. Или в учебное заведение с усиленным изучением английского языка. В таких неопределенных условиях, в которых мы сейчас, лучше быстрее профориентироваться, я считаю".

По словам певца, его жена и дети с началом вторжения уехали в Болгарию, где семья музыканта имеет жилье. Позже – вернулись в Украину. Сам Бронюк остался в Украине, записав в терроборону, а затем вступил в ряды ВСУ. Певец также рассказал, какой разговор имел с сыном накануне российского вторжения в Украину.

"Помню, сын меня спрашивал: "Россия очень велика, у нас нет шансов?" – говорит Виктор Бронюк. – Я рассказал, что в истории очень много случаев, когда небольшие страны побеждали огромные империи. Вопрос только в том, за кем правда, а она – за нами. Не мы, а они хотят напасть на нас. Вот такой состоялся разговор. А через несколько дней в пять утра мне позвонил кум из Киева: "Нас бомбят, началась война". Утром было несколько прилетов и возле Винницы. Я повез жену и детей к границе".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядит сегодня единственная дочь лидера группы "ТИК" : Виктор Бронюк показал редкие фото и публично поздравил Еву с очередным днем рождения.

Полное интервью с певцом Виктором Бронюком читайте здесь.

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