Певец ENLEO, оскандалившийся из-за российской музыки, сделал громкое заявление о Нацотборе на Евровидение 2025

ENLEO (настоящее имя – Никита Леонтьев), 21-летний певец родом из Мариуполя и участник Нацотбора на песенный конкурс Евровидение 2025, отреагировал на то, что не попал в шортлист артистов. Исполнитель, недавно оказавшийся в центре скандала из-за прослушивания российских звезд на официальных музыкальных платформах.

Видео дня

По словам ENLEO, его выступление на прослушиваниях было сильным, а он не прошел дальше именно из-за общественного диссонанса. Об этом певец рассказал в студии шоу "Weekend" на M1. "Конечно, все скандалы, которые там происходили вокруг меня, они сто процентов влияли на мое психологическое состояние. Потому что я никогда с таким не сталкивался. И то, что я тогда переживал, я не хочу больше переживать еще раз. Но ответственность на мне за это", – объяснил артист.

Все это время, признается звезда, пытался быть "мягким", ведь до этого не попадал в резонансные заголовки и не делал громких заявлений. Когда же начался сезон Евровидения 2025, возникла немалая конкуренция, а внимание зрителей приковано к участникам, добавляет он.

Как считает ENLEO, на прослушиваниях он превзошел себя. "Тина Кароль очень похвалила мое выступление, вокал. Я был удивлен этим. Она потом в интервью говорила, что у меня было одно из лучших выступлений. Но, опять же, почему я не попал в шорт-лист? Трудный вопрос. Конечно, что из-за скандалов. Я в этом уверен", – отметил исполнитель. Знаменитость надеется на поддержку евфрофанов, ведь именно голосованием будет избран 10-й конкурсант Нацотбора 2025.

Напомним, в декабре 2024 года певец признался украинском TikTok-блогеру, что слушает русские песни, в частности, имеет в плейлистые треки рэпера Oxxxymiron, "ЛСП", Markul и других. Тогда артист заверил – иногда включает музыку россиян, чтобы почувствовать ностальгию.

Впоследствии музыкальный продюсер Нацотбора 2025 Тина Кароль ранее прокомментировала скандал с участием ENLEO. Тогда звезда заметила, что правила шоу участник не нарушил. "Правил он по факту не нарушил. По морали – вроде так. Но Oxxxymiron насколько я помню он является иноагентом, – отметила она. – Это уже оргкомитет будет решать. Виноват, не виноват – это уже какая-то другая история. Я честно скажу, ENLEO один из тех, кто очень крепко выступил на прослушивании".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как участник Нацотбора на Евровидение 2025 из Мариуполя сделал заявление после скандала с российской музыкой. Видео – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!