Петр Великий погиб на Курском направлении: появились первые детали о смерти украинского актера-воина

Появились подробности смерти актера Черниговского драмтеатра имени Т. Шевченко и военного Петра Великого. Он проходил службу на Курском направлении, где и оборвалась его жизнь.

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О смерти 48-летнего актера родным сообщили накануне вечером 19 ноября. Это отметил "Суспільному" гендиректор театра Сергей Мойсиенко.

"В театр пришли работники ТЦК и вручили дочери погибшего Екатерине, которая тоже работает у нас актрисой, "похоронку". Больше подробностей мы не знаем, семья пока не пришла в сознание. Однако, по словам его собратьев – тоже наших актеров, которые воюют вместе с Петром, он погиб 15 ноября на Курском направлении", – рассказал он.

Как отмечает Сергей Мойсиенко, Петр Великий был талантливым человеком и предан своей актерской работе. Перед полномасштабным вторжением России его подавали на получение звания заслуженного артиста Украины, но реализовать это так и не удалось.

"Ведущий мастер сцены. Золотой фонд театра. Очень тактичный, очень вежливый человек... Принимался за любую роль. Приходил на работу даже с высокой температурой. Очень самоотверженный был своей профессии", – добавил гендиректор.

Актер работал в Черниговском областном академическом музыкально драматичном театре им. Т. Шевченко с 2004 года, а за его плечами более 35 ролей, среди которых Петр в пьесе "Земля", Перелесник в "Лісовій пісні", Голохвостый у "За двома зайцями" и Карпо в "Кайдашевій сім'ї".

Ранее OBOZ.UA писал, что о смерти Петра Великого в сети сообщила его дочь-актриса Екатерина. Девушка публиковала последнюю переписку с отцом и подписала свой пост так: "Сообщение от папы. Люблю тебя навсегда. Ты всегда был, есть и будешь моим лучшим другом".

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