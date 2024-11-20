На фронте погиб украинский актер Петр Великий

Актер Петр Великий погиб на фронте. Он работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко с 2004 года, а за его плечами более 35 ролей, среди которых Петр в пьесе "Земля", Перелесник в "Лісовій пісні", Голохвостый в пьесе "За двома зайцями" и Карпо в "Кайдашевій сім'ї".

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О гибели ведущего актера сообщила его дочь Екатерина Великая в Facebook. "Детектор медиа" передает, что девушка опубликовала сообщения, которые присылал ей отец. По состоянию на утро 20 ноября пост недоступен.

"Сообщения от папы. Люблю тебя навсегда. Ты всегда был, есть и будешь моим лучшим другом", – завершила она пост.

О смерти Петра Великого также известил заместитель директора Черниговского драмтеатра Александр Майшев. Он коротко написал, что мужчины были коллегами и призвал финансово помочь дочери погибшего.

"На щите... Герой Петр Великий. Большой актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наш Великий... Боль... Прошу помочь дочери, которая также является актрисой нашего театра", – сообщил Майшев.

Ранее OBOZ.UA писал, что на южном направлении фронта в бою против врага погиб воин Юрий Кратик из Волынской области. Защитнику навеки осталось 32 года.

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