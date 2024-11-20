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На фронте погиб украинский актер Петр Великий

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
18,8 т.
На фронте погиб украинский актер Петр Великий

Актер Петр Великий погиб на фронте. Он работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко с 2004 года, а за его плечами более 35 ролей, среди которых Петр в пьесе "Земля", Перелесник в "Лісовій пісні", Голохвостый в пьесе "За двома зайцями" и Карпо в "Кайдашевій сім'ї".

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О гибели ведущего актера сообщила его дочь Екатерина Великая в Facebook. "Детектор медиа" передает, что девушка опубликовала сообщения, которые присылал ей отец. По состоянию на утро 20 ноября пост недоступен.

На фронте погиб украинский актер Петр Великий

"Сообщения от папы. Люблю тебя навсегда. Ты всегда был, есть и будешь моим лучшим другом", – завершила она пост.

На фронте погиб украинский актер Петр Великий

О смерти Петра Великого также известил заместитель директора Черниговского драмтеатра Александр Майшев. Он коротко написал, что мужчины были коллегами и призвал финансово помочь дочери погибшего.

На фронте погиб украинский актер Петр Великий

"На щите... Герой Петр Великий. Большой актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наш Великий... Боль... Прошу помочь дочери, которая также является актрисой нашего театра", – сообщил Майшев.

На фронте погиб украинский актер Петр Великий
На фронте погиб украинский актер Петр Великий
На фронте погиб украинский актер Петр Великий
На фронте погиб украинский актер Петр Великий
На фронте погиб украинский актер Петр Великий
На фронте погиб украинский актер Петр Великий
На фронте погиб украинский актер Петр Великий
На фронте погиб украинский актер Петр Великий

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