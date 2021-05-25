Песня "Шум" Go_A вошла в топ-10 музыкальных чартов iTunes и Apple Music

После выступления на Евровидении песня украинской группы Go_A "Шум" заняла лидирующие позиции в топах чартов музыкальных сервисов iTunes и Apple Music. Так, по состоянию на 25 мая, "Шум" вошла в топ-10 мирового чарта песен iTunes.

По данным сайта KWORB, который анализирует музыкальные рейтинги, композиция украинских артистов держится на 8 месте. А вот в чарте европейских песен Go_A поднялась еще выше – 5 место. Об этом сообщает издание BBC (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Что касается мирового рейтинга стримингового сервиса Apple Music, то трек "Шум" занял 52 строчку.

Кроме того, во многих странах украинская композиция вошла в первую десятку рейтингов Apple Music: Литва (4 место), Нидерланды (6 место), Эстония (7 место), Швеция (8 место), Финляндия (10 место).

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Напомним, что на Евровидении 2021 Украина заняла 5 место. А по результатам зрительского голосования – 2 место.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, что во время финального выступления итальянской рок-группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения в этом году, все участники побежали к сцене и "устроили там настоящий слэм". А участники из Финляндии даже сбили забор, который ограждал камеры.