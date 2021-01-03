Песня Last Christmas впервые за 36 лет возглавила британский чарт

Известная песня Last Christmas поп-дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли Wham! впервые за 36 лет возглавила британский чарт. До этого хит занимал только вторую строчку в подобных рейтингах.

По данным Official Charts Company, которая занимается составлением хит-парада, за неделю с 25 по 31 декабря было продано 40 149 копий мингла (физические носители и скачанные файлы), еще 9,2 млн проигрываний песни принесли стриминговые сервисы.

Прокоментировал это событие и певец Эндрю Риджли. На странице в Twitter он признался, что "очень рад, немного удивлен и глубоко польщен тем, что культовая рождественская песня Last Christams наконец возглавила чарт".

"Это дань уважения Джорджу, гениальному автору песен. Он бы этим безмерно гордился", – написал артист.

Отмечается, что ранее композиция Last Christmas не лидировала в этом чарте. Чтобы достичь такого результата, ей понадобилось 36 лет, что является абсолютным рекордом по длительности выхода песни в хит-парад.

К слову, исполнитель песни Last Christmas Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет у себя дома в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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