Пісня Last Christmas вперше за 36 років очолила британський чарт

Відома пісня Last Christmas поп-дуету Джорджа Майкла й Ендрю Ріджлі Wham! вперше за 36 років очолила британський чарт. До цього хіт займав тільки другий рядок в подібних рейтингах.

За даними Official Charts Company, яка займається складанням хіт-параду, за тиждень з 25 по 31 грудня було продано 40 149 копій мінгла (фізичні носії та завантажені файли), ще 9,2 млн програвань пісні принесли стрімінгові сервіси.

Прокоментував цю подію і співак Ендрю Ріджлі. На сторінці в Twitter він зізнався, що "дуже радий, трохи здивований і глибоко задоволений тим, що культова різдвяна пісня Last Christams нарешті очолила чарт".

"Це данина поваги Джорджу, геніальному автору пісень. Він би цим безмірно пишався", – написав артист.

Відзначається, що раніше композиція Last Christmas не лідирувала в цьому чарті. Щоб досягти такого результату, їй знадобилося 36 років, що є абсолютним рекордом за тривалістю виходу пісні в хіт-парад.

До речі, виконавець пісні Last Christmas Джордж Майкл помер 25 грудня 2016 року в віці 53 років у себе вдома в населеному пункті Горинг в англійському графстві Оксфордшир. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що Брітні Спірс випустила пісню з легендарними Backstreet Boys. Композицію під назвою "Matches" знаменитість представила до свого 39-річчя.