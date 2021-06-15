Песня Gо_A попала в ТОП самых популярных треков в США

Песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступили в финале Евровидения 2021, попала в ТОП-50 популярных треков в США. Сейчас композиция находится на втором месте и продолжает звучать со всех уголков мира.

Сингл обошел по популярности победителей Евровидения Måneskin с песней I wanna be your slave. Об этом коллектив рассказал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Стоит отметить, что за основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум". Как писало зарубежное издание The Guardian, Украина представила песню с "несомненно быстрым ритмом на Евровидении".

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"Это техно-переосмысление веснянки, традиционной песни, которую поют во время весенних народных обрядов", – пояснили в издании.

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев из полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Отметим, что веснянка, ставшая основой песни "Шум", впервые была записана этнографами в 1856 году.

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступили в финале Евровидения 2021, поднялась в мировом рейтинге лучших хитов на сервисе Spotify 50 Viral. Еще недавно трек был на четвертом месте, а сейчас – на первом.