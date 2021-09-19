В казино и без купальников: как 133 года назад прошел первый всемирный конкурс красоты. Фото

Впервые в мире международный женский конкурс красоты состоялся 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа. Заявку на участие подали 350 девушек, но отобрали по фото только 21 девушку из разных уголков планеты.

Все, что нужно было сделать участницам – дефилировать по сцене в изысканных платьях. OBOZREVATEL пишет о первом мировом конкурсе красоты, который прошел 133 года назад.

Как проходил конкурс

Летом 1888 года в газетах появились объявления, что состоится конкурс, где выберут "самую красивую девушку планеты". Мероприятие прошло в местном казино под названием Concours de Beauté, организаторы просили претенденток прислать несколько фотографий.

Видео дня

Конкурс проходил в течение двух недель очень скромно. Зрители покупали входные билеты, чтобы увидеть красавиц со всего мира.

Главное условие для конкурсанток – они должны быть неизвестными широкой публике. Девушки жили в отдельном доме, а на соревнования их привозили в закрытом экипаже. Дефиле в купальниках тогда не было. Госпожа выходили на сцену в изысканных длинных платьях, а приглашенные мужчины во фраках их сопровождали.

Первая королева красоты

Победительницей стала 18-летняя Марта Сукаре с островов Гваделупы. На первом конкурсе красоты корону не вручали. Самая красивая госпожа украшала обложку модного журнала Le Journal Illustre. После победы Марта получила сотни предложений выйти замуж. Однако девушка отказалась и начала играть в театре.

Участницы первого конкурса красоты

Все участницы получили вознаграждение. Первая премия – 5000 франков, вторая – 2000 франков, третья – 1000 франков. Другие конкурсанты получили по 500 франков.

Второе место заняла Анжела Дельроза, девушка испанского происхождения из Бельгии. Третье – Мари Стевенс с Вены, Австрия. Четвертое место было за Ольгой Надьяска из Стокгольма, Швеция.

Также были участницы с Алжира, США, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Hopвeгии, России, Туниса, Турции и Франции.

Ранее OBOZREVATEL писал: