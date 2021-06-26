Как менялись победительницы 'Мисс Вселенной': фото до и после триумфа

"Мисс Вселенная" – один из самых престижных конкурсов в мире, который входит в "Большую четверку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". За длительное время через него прошло множество красавиц, которые спустя годы сильно изменились.

OBOZREVATEL собрал фото победительниц конкурса и покажет, как они выглядели после участия в нем и сейчас (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Многие из красавиц по сегодняшний день делятся своими снимками из жизни в социальных сетях.

Лара Датта, Индия (2000)

Видео дня

Дениз Киньонес, Пуэрто-Рико (2001)

Жюстин Пасек, Панама (2002)

Амелия Вега, Доминиканская Республика (2003)

Дженнифер Хоукинс, Австралия (2004)

Наталья Глебова, Канада (2005)

Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико (2006)

Рие Мори, Япония (2007)

Дайана Мендоса, Венесуэла (2008)

Стефания Фернандес, Венесуэла (2009)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь на понедельник, 17 мая, в Майами прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Победу одержала представительница Мексики – Андреа Меза.