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Как менялись победительницы "Мисс Вселенной": фото до и после триумфа
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"Мисс Вселенная" – один из самых престижных конкурсов в мире, который входит в "Большую четверку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". За длительное время через него прошло множество красавиц, которые спустя годы сильно изменились.
OBOZREVATEL собрал фото победительниц конкурса и покажет, как они выглядели после участия в нем и сейчас (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Многие из красавиц по сегодняшний день делятся своими снимками из жизни в социальных сетях.
- Лара Датта, Индия (2000)
- Дениз Киньонес, Пуэрто-Рико (2001)
- Жюстин Пасек, Панама (2002)
- Амелия Вега, Доминиканская Республика (2003)
- Дженнифер Хоукинс, Австралия (2004)
- Наталья Глебова, Канада (2005)
- Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико (2006)
- Рие Мори, Япония (2007)
- Дайана Мендоса, Венесуэла (2008)
- Стефания Фернандес, Венесуэла (2009)
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь на понедельник, 17 мая, в Майами прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Победу одержала представительница Мексики – Андреа Меза.