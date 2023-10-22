Пэрис Хилтон показала новые фото своего сына и обеспокоила сеть: фаны советуют звезде обратиться с малышом в больницу

Известная американская светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон, впервые ставшая мамой в 41 год благодаря суррогатному материнству, показала новые фото своего 9-месячного малыша. Снимки мальчика по имени Феникс вызвали сильное беспокойство у фанов звезды.

Кадрамы с сыном Хилтон поделилась на личной странице в Instagram. Под ними собралось немало комментариев, в которых интернет-пользователи советуют звездной маме обратиться с ребенком к врачу.

"Мой дорогой ангелочек Феникс впервые в Нью-Йорке", – подписала фотографии с сыном светская львица.

На них Хилтон позирует в длинном мерцающем вечернем платье с открытыми плечами, а малыш – в стильном костюме от всемирно известного британского бренда Burberry, состоящего из футболки, трендовых вельветовых брюк и крошечных тапочек-кроссовок.

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Однако большинство подписчиков поспешили заметить, что, по их мнению, у малыша слишком большая голова, и это якобы ненормально.

Под фото комментаторы писали: "Он болен?", "У него энцефалит? Я не пытаюсь быть грубым, но это мне не кажется нормальным", "Отведите ребенка к неврологу", "Я медсестра и я обеспокоена. Вашему ребенку может понадобиться так называемый "шунт", чтобы слить лишнюю спинномозговую жидкость. Мы это часто видим в реанимации", "Он выглядит так, будто у него есть форма краниосиностоза, надеюсь, вы обратились к врачу".

Кроме того, некоторым комментаторам хватило наглости поиздеваться над маленьким ребенком. Они позорно "шутили" над ним, что спровоцировало других подписчиков встать на защиту звезды и ее сына, посрамив хейтеров за их низость.

Между тем ряд американских СМИ сделали статьи, в которых попытались доступно объяснить, почему такое поведение интернет-пользователей недопустимо, неэкологично и позорно. Также они обратились к обеспокоенным здоровьем малыша подписчикам, подчеркнув, что давать советы и интересоваться самочувствием ребенка может только его врач.

Ранее OBOZ.UA также писал, что всемирно-известная американская актриса Линдси Лохан впервые стала мамой. 37-летняя звезда комедий "Чумовая пятница", "Ловушка для родителей", "Дрянные девчонки", "Поцелуй на удачу" и других родила арабскому финансисту Бадеру Шамасу мальчика. Малышу дали необычное имя.

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