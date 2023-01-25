41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Фото

Известная американская светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон впервые стала мамой. 25 января она объявила о рождении своего первенца, который появился на свет при помощи суррогатной матери.

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На личной странице в Instagram 41-летняя звезда разместила первое фото малыша, а точнее его крошечной ручки. "Тебя уже любят не передать словами как", – трогательно подписала снимок Хилтон.

Имя ребенка пока не озвучивается, но уже известно, что это мальчик.

Пэрис и ее супруг, бизнесмен Картер Реум, помолвка с которым состоялась в феврале 2021 года, мечтали стать родителями и даже готовились к процедуре ЭКО. В свое время светская львица даже заморозила собственные яйцеклетки.

Очевидно, забеременеть самостоятельно знаменитости так и не удалось, поэтому пара решила прибегнуть к услугам сурмамы. Так на свет и появился их сын.

"Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создавать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу", – расчувствовалась Хилтон в эксклюзивном комментарии журналу PEOPLE сразу после того, как похвасталась новым титулом мамы.

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