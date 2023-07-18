37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой: первенцу дали необычное имя

Всемирно известная американская актриса Линдси Лохан впервые стала мамой. 37-летняя звезда комедий "Чумовая пятница", "Ловушка для родителей", "Дрянные девчонки", "Поцелуй на удачу" и других родила арабскому финансисту Бадеру Шаммасу мальчика.

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Первенцу дали необычное имя – Луай. В переводе с арабского оно означает "защитник". Эксклюзивную новость сообщило издание Page Six, ссылаясь на представителей актрисы.

"Семья на седьмом небе от счастья", – прокомментировал агент новоиспеченной мамы.

Роды проходили в Дубае, ОАЭ. Там актриса со своим избранником проживают уже долгое время. Сообщается, что малыш и мама чувствуют себя хорошо. Сама Лохан на связь с фанами пока не выходила.

Как мы уже заметили, звезда родила ребенка арабскому финансисту Бадеру Шаммасу. О том, что пара узаконила свои отношения, Лохан сообщила не так давно – в начале июля 2022 года.

Как известно, Шаммас – непубличный человек. Он работает в Credit Suisse – международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае и является помощником вице-президента. Из-за скрытности любимого у Лохан часто возникали проблемы с папарацци, которые хотели порыться в грязном белье пары.

Отметим, что прославилась Лохан еще в детстве и, как часто бывает в таких случаях, столкнулась с множеством проблем на этапе взросления. В 2007 году актриса стала героиней сразу нескольких скандалов, из-за чего ее карьера была поставлена на паузу. Тогда знаменитость спровоцировала два ДТП и трижды лечилась в реабилитационном центре от алкогольной и наркотической зависимости. Инсайдеры утверждают, что именно любимый помог актрисе полностью встать на ноги, излечиться и переосмыслить свой жизненный путь. А теперь в жизни артистки появился еще и малыш.

Отметим, 29 июня этого года также стало известно о том, что во второй раз стала мамой всемирно известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл. У 53-летней звезды родился сын, которого, вероятно, родила суррогатная мать. Все подробности – в нашем материале. А 30 июня о пополнении сообщила украинская модель Алла Костромичева. У нее родилась дочь.

Ранее OBOZREVATEL писал о пополнении в семье украинской певицы Наты Жижченко. Фронтвумен ONUKA скрывала свою вторую беременность, поэтому новость о рождении малыша стала для фанов приятным шоком.

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