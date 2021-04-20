Переводчики пересказали разговор принцев Уильяма и Гарри на похоронах дедушки

Эксперты, умеющие читать по губам, рассказали, что на похоронах герцога Эдинбургского принц Уильям сказал своему брату Гарри, что церемония и музыка "были отличными".

На это герцог Сассекский ответил, что "все было так, как он этого хотел". Это специалисты заметили во время того, как принцы сняли защитные маски, передает Page Six.

"Да, это было здорово, не так ли?" – сказал Уильям принцу Гарри.

Затем, по словам переводчиков, герцог Кембриджский подчеркнул, что "обслуживание абсолютно прекрасное, в том числе и музыка".

Беседу принцев запечатлели камеры журналистов, но она не была продолжительной. Источник отметил, что перед похоронами Уильям лично попросил королеву, чтобы его не ставили рядом с братом, поэтому между ними стоял их кузен Питер Филлипс.

Напомним, о непростых отношениях двух принцев говорят давно. А после интервью Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри братья и вовсе перестали общаться друг с другом.

Ранее стало известно о том, что принц Уильям чувствует себя крайне некомфортно, разговаривая с принцем Гарри по телефону, после того, как тот "слил" информацию об их частной беседе. Герцога Кембриджского смущает то, что его брат исказил информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Гарри, который приехал в Лондон ради похорон своего дедушки, принца Филиппа, планирует задержаться в Великобритании еще не несколько дней, чтобы поздравить Елизавету II с юбилеем. Так, 21 апреля королеве исполнится 95 лет.