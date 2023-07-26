'Перепутала с Гаагой': пропагандистка Симоньян размечталась об Одессе, но известный ведущий поставил ее на место

Известная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян цинично пофантазировала о поездке в Одессу, которая страдает от беспощадных обстрелов уже неделю. Известный украинский ведущий Слава Демин поставил путинистку на место и показал, как одесситы ждут россиянку.

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Соответствующие посты появились в его Instagram-stories. Демин напомнил Симоньян, что ее будут рады видеть только на скамье подсудимых в Гааге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандистка выдала, что очень хочет в Одессу. "Скорее бы уже", – написала россиянка, добавив фото моря.

Фантазии пропагандистки вызвали бурные эмоции у известного ведущего. "Снова к*урва перепутала Гаагу и Одессу", – пошутил Демин.

Ему ответили одесситы, которые вспомнили россиянам террор города и "пригласили" к себе в гости.

"Одесситы ее ждут. Мы не спим неделю. Не 1,6 лет, как наши ВСУ, но нам достаточно для того, чтобы на куски разорвать ее прямо на Приморском бульваре, а останки выбросить в Черное море, в котором 2-й год даже ноги не мочили", – высказалась одна из жителей города.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Маргарита Симоньян устроила истерику из-за взрывов на Крымском мосту 17 июля. Она заявила, что к атаке якобы могут быть причастны британские спецслужбы.

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