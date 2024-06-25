Перепутал суд с Неделей моды в Париже: Николай Тищенко засветил обувь за 60 тыс. грн и часы – почти за 45 тысяч. Фото и видео

Скандальный народный депутат Николай Тищенко, обвиняемый в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре, пришел в зал Печерского суда Киева на объявление меры пресечения в брендовой одежде, словно он спутал заседание с Неделей моды в Париже. Образ подозреваемого стоил минимум 110 тысяч гривен.

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Telegram-канал Herley Quinn объявил точную стоимость его поло, обуви и часов и назвал бренды, которые, похоже, импонируют нардепу. Самыми дорогими в его образе были аксессуары.

Поло от бренда Prada стоило ему чуть ли не копейки, в противоположность другим вещам – всего 115,45 дол. (4,7 тыс. грн.). Цена на сайте сейчас указана со скидкой, поэтому, вероятно, Тищенко приобрел его еще тогда, когда футболка стоила 125 дол. (5 тыс. грн).

Титановые часы с солнечной батареей бренда Garmin нардепу стоили 44 990 грн, а самой дорогой, на удивление, была обувь – светлые замшевые лоферы Loro Piana. Их стоимость составляет 59 871 грн. Джинсы серого цвета распознать не удалось, однако уже известных ценников достаточно, чтобы понять, что Тищенко на образ "для суда" потратил более 100 тыс. грн. Общая сумма известных вещей составила 109 553 грн.

"Николай Тищенко спутал суд с парижской Неделей моды. Часы немного скромнее, чем те, которые фотографировали ДБР, и футболка на скидке", – иронично написала Harley Quinn.

Речь идет о часах Тищенко, которые нашли во время обыска. Нардеп приобрел их у бренда Audemars Piguet за 35 тысяч дол. (1,42 млн грн). В три раза более дешевые часы носят его помощница Эвелина Андриевская. Она, похоже, получает такую заработную плату, что может беспроблемно приобрести Defy за 481,5 тыс. грн.

Напомним, к народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко 25 июня пришли детективы Государственного бюро расследований и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре, в доме депутата провели обыски.

Ранее сообщалось, что во время следственных действий Тищенко в присутствии следственной группы разбил свой телефон, чтобы не отдавать его детективам как вещественное доказательство.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая жена Николая Тищенко блогерша Алла Барановская, отправилась в путешествие по Японии во время войны в компании люксовых брендов одежды и аксессуаров: кольца от Cartier и Bulgari, аксессуары от Celine и Hermes и других модных домов. Всего они ей обошлись более чем в 1 млн грн.

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