Женщина на миллион. Бывшая жена Тищенко улетела в Японию во время войны в роскошном образе: только кольца стоят более 600 тыс. грн

Бывшая жена народного депутата Украины Николая Тищенко блогерша Алла Барановская, отправилась в путешествие по Японии во время войны в компании люксовых брендов одежды и аксессуаров: кольца от Cartier и Bulgari, аксессуары от Celine и Hermes и других модных домов.

Видео с начала двухнедельного путешествия Барановская опубликовала в Instagram, где можно увидеть все образы блогерши. Всего аксессуары ей обошлись более чем в 1 млн грн, по подсчетам Harley Quinn.

На видео, которое создала Барановская, видно на определенных кадрах ее полный образ с первого дня путешествия: серые легинсы, белые носки и рубашка, темно-синяя кепка Celine, большая сумка Hermes, солнцезащитные очки Miu Miu и два кольца – Bulgari и Cartie.

"Алла с порога решила удивить японцев и заявилась в аэропорт в тяжелом люксе. Здесь и Cartier, и Bulgari, и Celine, и Miu Miu, и сумочка Hermes, стоимость которой на аукционах начинается от 9000 долларов", – говорится в сообщении Harley Quinn.

Расценки брендовые аксессуары имели следующие:

Кольцо Bulgari – 10 600 евро (462 245 грн);

Кольцо Cartie – 4 450 долларов (178 619 грн);

Сумка Hermes – 9450 долларов (379 315 грн);

Очки Miu Miu – 505 долларов (20270 грн);

Кепка Celine – 420 евро (18315 грн).

Ранее OBOZ.UA писал, что сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко была замечена в одном из заведений Москвы в образе с люксовых брендов. На него женщина потратила более 1,2 млн грн.

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