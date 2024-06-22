Имеет 4 диплома и благодарность от ГУР: что известно о помощнице Тищенко, которая была с ним в Днепре и фигурирует в 'Миротворце'

На резонансном видео из Днепра, где группа мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах напала на военнослужащего в гражданской одежде, фигурирует помощница нардепа Николая Тищенко – Эвелина Андриевская. Украинка, которая попала в базу "Миротворца" и получила благодарность от Главного управления разведки, в дорогих украшениях сопровождала своего босса и снимала его на камеру.

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Примечательно, что она скандал не комментировала. OBOZ.UA решил рассказать подробнее о девушке, которая после 2014 года отмечалась пророссийскими скандалами.

Помощница Тищенко была студенткой Киевского национального торгово-экономического университета. У нее есть четыре диплома.

На сайте "Миротворец" значится ее донецкий адрес проживания. Во время боев и оккупации в Донецкой области она еще жила в городе и готовилась к поступлению в университет.

Как выяснили журналисты, в 2015 году юная студентка сделала репост из пророссийского паблика с обвинением Украины в обстреле своих же территорий. На скриншоте видно, что Андриевская пишет о "точке в доверии и надежде" жителей оккупированного города.

Когда Россия оккупировала Донецк, Эвелина продолжила приезжать в родной город. В постах она рассказывала, что навещает там родных.

Ярко свою проукраинскую политическую позицию украинка начала демонстрировать позже. В профиле студентки начали появляться фото с сине-желтыми флагами, поздравления с государственными праздниками, фото с военными и политиками.

Среди них: кадр с президентом Украины Владимиром Зеленским еще до полномасштабной войны, генералом Кириллом Будановым и даже скандальным Алексеем Арестовичем. В благодарности от ГУР говорится, что Андриевская помогала армии и имеет устойчивую гражданскую позицию.

Если верить указанному в базе "Миротворец", помощница Тищенко замужем. Ее избранником якобы является владелец сети цирков, работающих, в частности, в оккупированной Евпатории.

Уже много лет Андриевская сопровождает Николая Тищенко на заседаниях, в рабочих поездках, среди которых и "командировка" в Днепр. На видео видно, что она активно спорит в серьгах, похожих на модель от люксового бренда Van Cleef стоимостью 4450 евро.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2020 году Николай Тишенко протолкнул в Киев целый ряд "своих" людей. Среди них было две сотрудницы ресторана.

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