People назвал самого сексуального мужчину в мире: кто такой Джон Красински, покоривший сердце Эмили Блант. Фото

Американский журнал People определил самого сексуального мужчину шоу-бизнеса 2024 года. Им стал актер и режиссер Джон Красински. Звезда сериала "Офис" и фильма "Лицензия на брак" не ожидал получить такое звание и думал, что его разыгрывают.

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Журнал отбирал кандидата, который будет не только сексуальным внешностью, но и поступками. OBOZ.UA расскажет подробнее о Джоне Красински, который в последнее время стал одним из лучших режиссеров в Голливуде.

"Просто мгновенное отключение, на самом деле. Ноль мыслей. Кроме того, что, возможно, меня разыгрывают. Я не просыпаюсь с мыслью: "Неужели это тот день, когда меня назовут самым сексуальным мужчиной планеты?" И все же это был день, когда вы, ребята, сделали это. Вы, ребята, действительно подняли планку для меня", – поделился актер своими эмоциями по поводу нового звания.

Сейчас Красински живет в Бруклине (округ Нью-Йорка) с женой, звездой "Дьявол носит Прада" и "Оппенгеймер" Эмили Блант. Пара в 14-летнем браке воспитывает двух дочерей – 10-летнюю Хейзел и 8-летнюю Вайлет.

Когда Эмили Блант узнала, что ее муж стал самым сексуальным мужчиной в 2024 году, то пошутила, что готова оклеить все стены дома обложками журнала, на которых изображено Красински.

45-летний актер начал свою карьеру в начале 2000-х. За около 24 года активного творчества он стал ведущим актером Голливуда, снявшись в таких известных лентах: "Офис", "Тихое место", "Отпуск по обмену", "Лицензия на брак", "Жених напрокат" и "Детройт".

Красински внес вклад в создание культового сериала "Офис", но был там не только актером, но и режиссером. Именно ему принадлежат кадры города Скрентон, штат Пенсильвания, показываемый в начале каждой серии. В частности, он выступал режиссером 14 серии 6 сезона Sabre и 3 серии 8 сезона Lotto.

Напомним, по версии People в 2023 году главным секс-символом среди мужчин стал 57-летний актер и автогонщик Патрик Демпси.

Ранее OBOZ.UA писал, что People отобрал 15 самых сексуальных мужчин шоубиза в 2024 году. People принимал во внимание как очень, так и малоизвестных знаменитостей, рассматривал звезд разных национальностей, цвета кожи и возрастной категории.

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