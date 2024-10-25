People назвал самых сексуальных мужчин 2024 в шоу-бизнесе: кто они. Фото
Американский журнал People начал подводить итоги 2024-го и назвал самых сексуальных мужчин года. Все они причастны к сфере шоу-бизнеса – в основном ими стали актеры.
"Спасибо этим мужчинам за то, что сделали 2024 год одним из самых сексуальных", – подписал свою подборку глянец. В общей сложности в список попало 15 звезд шоубиза, но двое из них построили свою карьеру вокруг футбола, а общественная слава у них появилась недавно.
People брал во внимание как очень, так и малоизвестных знаменитостей, рассматривал звезды разных национальностей, цвета кожи и возрастной категории.
Глен Пауэлл – звезда фильма "Люблю тебя ненавидеть"
Николас Чавес – актер мыльной оперы "Главный госпиталь"
Адам Броди – звезда кино "Тело Дженнифер", "Крик 4", "Мистер и миссис Смит"
Мэнни Джасинто – актер фильма "Топ Ган: Меверик" и сериала "Сверхъестественное"
Джален Хертс – игрок в американский футбол
Барри Кеоган – звезда киноленты "Бэтмен" (2022) и сериала "Чернобыль"
Джош О'Коннор – актер сериала "Корона" и фильма "Соперники"
Чарли Викерс – актер телесериала "Властелин колец. Кольца власти"
Исмаэль Круз – актер сериала "Мандалорец"
Джереми Аллен Уайт – звезда оскароносного фильма "Медведь"
Эрни Гадсон – звезда франшизы "Охотники за привидениями"
Джошуа Джексон – актер фильмов "Залив Доусон" и "Крик 2"
Зан МакКларнон – актер сериала "Темные ветры"
Пол Мескаль – звезда будущего фильма "Гладиатор 2"
Тревис Келс – американский футболист и парень певицы Тейлор Свифт
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