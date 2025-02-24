Пенсионерок из 'отрядов Путина' подняли на смех из-за 'молодежного' репа об оккупантах. Видео

В России знаменитые пенсионерки из "отрядов Путина" решили поздравить оккупантов с Днем защитника отечества, приходящегося на 23 февраля, "по-молодежному". Женщины зачитали реп, который поднял на смех что украинцев, что самих россиян.

Видео дня

"Лучшая работа в мире" – именно так они назвали убийство украинцев и жителей других соседних с РФ стран. Видео быстро распространилось популярной в России соцсетью "ВКонтакте", однако попало также в украинское инфопространство.

Пенсионерки решили "омолодиться", поэтому зачитали реп на мотив "хита" в РФ, который поют подростки – Sigma Boy. Затем они начали рассказывать, насколько "круты" российские оккупанты. Самое интересное, что для видео женщины использовали кадры из американских фильмов, которых россияне "не переносят".

Более того, для пропагандистского ролика они также нашли настоящий танк, возле которого знали один небольшой кадр.

"Кринж", – почти единогласно высказались россияне. Вместо того чтобы похвастаться "второй армией в мире", они подняли на смех бестолковый реп и клип.

"Жеванный крот".

"О, эти еб*нушки живы еще?"

"Их заставляют это делать?"

Посмеялись над "кринжем" также украинцы, однако больше всего их интересовало, зачем Telegram-канал "Труха" привлек это "поздравление" в украинское инфопространство:

"О боже, что они за х*йню выкладывают? То скибиды туалеты, то сигма бои".

"Мои глаза..."

"Что они там употребляют?"

"Зомбированные твари".

Ранее OBOZ.UA писал, что бабушки из "отрядов Путина" пригрозили P.Diddy и дали руководство американской молодежи. Призвали приезжать в Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!