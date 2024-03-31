'Пелих поки живий, я – дитина'. Видео с покойным ведущим, которого называли лучшим в Украине, растрогало сеть

Украинский телеведущий, журналист, основатель студии "Рога и Копыта Продакшн" Игорь Пелых создал множество проектов, которые так и не смогли превзойти. Его уникальная и забавная подача врезалась в память украинцев, потому и теперь видео с погибшим 15 лет назад артистом вызывают положительные эмоции и ностальгические воспоминания.

У Х (ранее Twitter) появился пост с легендарным украинцем, который размышлял, что ему нравится в Тернополе. Игорь Пелых даже в таких ситуациях мог импровизировать, вызывая улыбку у всех вокруг.

"Если узнаете этого молодого человека, то лучше резко с кровати не вставайте", – пошутили в сети.

Однако долго вспоминать пользователям не пришлось. Почти каждый комментатор подтвердил, что не забыл манеру и голос культового ведущего. Фрагмент передачи 1995 года стал вирусным и собрал более 220 тысяч просмотров.

"Конечно узнали! Такой классный телеведущий и журналист, и так рано ушел из жизни", "Пелих поки живий, я – дитина, я іще малий", – процитировали группу ТНМК.

Напомним, что Игорь Пелых ушел из жизни 8 мая 2009 года в ДТП в Киеве. Он был пассажиром автомобиля Volkswagen Passat. В иномарку въехала Honda, и от полученных в результате столкновения травм Пелых умер на месте.

За его плечами осталось много культовых телепроектов, которые долгие годы развлекали зрителей: "Не все дома", "Галопом по Европам", "На свою голову", "Такси", "Лабиринт", "ДСП-шоу" и т.д.

Игорь родился в Тернополе и имел довольно нелегкое детство. Он вырос сознательным, патиотически настроенным, добрым и амбициозным, о чем говорили те, кто знал звезду. Больше о жизни Пелыха, которого называли лучшим ведущим – читайте здесь.

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