Вышла замуж и родила четвертого ребенка. Как живет и чем занимается вдова Игоря Пелыха

После трагической гибели Игоря Пелыха его жена Александра Лозинская возглавила продакшн-компанию "Рога и копыта", которую основали супруги. Продюсер осталась с маленькими сыном и двумя дочерями. А позже вышла замуж и родила четвертого ребенка.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал телеведущий Константин Грубич, работавший вместе с Александрой ведущими в телепрограмме "Не все дома". По словам журналиста, у Лозинской "нет амбиции популярности". Когда закрылся их телепроект, она "вышла из кадра – и спокойно занялась другим".

Игорь Пелых и Александра Лозинская познакомились в интернете. Она в то время в дуэте с Константином Грубичем вела эфиры программы "Не все дома" и пригласила проживавшего в Тернополе Игоря на кастинг попробовать себя в роли ведущего. Он приехал и успешно прошел пробы. Игоря Пелыха взяли в проект.

"Мы нашли друг друга в чате "Радио столицы", – вспоминала Саша в интервью "КП" в Украине". – Я тогда уже вела программу "Не все дома" на "1+1", и мне как человеку, который вырос в русскоязычной семье и учился в российской школе, было очень тяжело вести полтора часа прямого эфира на украинском языке. А в чате этого радио, где были только украинские ведущие, можно было настроить себя по-украински".

Через сеть девушка познакомилась с ведущими, однако имени своего не раскрывала: "Подписывалась ником "Дореми". Вскоре радиостанцию собрались закрывать, и ведущие в прямом эфире попросили всех, кто имеет возможность, помочь с поиском новой работы. В это время мы искали вторую пару ведущих в программу "Не все дома", и я предложила ведущему прийти к нам на пробы. Сразу же получила ответ от Пелыха: "А можно и я приду?" Я согласилась. Но в день проб первый ведущий по радио заболел и пришел только Игорь. Его взяли на работу, мы начали общаться, дружить, все время держались вместе".

А через два года влюбленные сыграли громкую молодежную рок-свадьбу. Свидетелем был музыкант группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи). "Свадьбу отмечали в ночном клубе "Дино" на Крещатике, – рассказывала Александра. – Поздравить нас пришли популярные рок-группы – Mad Heads, Моторола, ТНМК, Тартак. В разгар праздника все так развеселились, что начали играть и петь нон-стоп. Исполняли песни друг друга, сменялись микрофонами, придумывали новые припева и куплеты".

Когда программу "Не все дома" закрыли, Игорь с женой не стали ждать новых предложений, а основали свою продакшн-компанию "Рога и копыта". Пелых стал ее руководителем, а Лозинская – главным редактором. Одним из первых продуктов компании и стала передача "Галопом по Европам", за которую зрители очень полюбили Пелыха.

"Когда закрывали наш проект "Не все дома", мне казалось, что это очень несправедливо, – признается в интервью OBOZ.UA Константин Грубич. – Не мог понять, почему программа, которая имела очень хорошие рейтинги, уходит в небытие. Мы пали жертвой экономического кризиса. С другой стороны, можно было начать что-то свое. Так, как поступил Игорь Пелих. Он легко начал творить свою историю – открыл продакшн. А потом началась через некоторое время "Галопом по Европам", которая стала культовой. Я, честно говоря, был удивлен мощью Пелыха. Когда мы вместе работали, мне казалось, что он немного поверхностный".

"Многие тогда думали, что Пелыха интересовала только музыка, посмеяться, еще что-то такое, – продолжает Грубич. – Был день, когда в эфире должен был работать он (мы вели "Не все дома" по очереди). Тогда погиб Вячеслав Чорновил. И Александр Роднянский, наш тогдашний руководитель, попросил меня провести выпуск, потому что более серьезный и вроде бы эфир будет подходящий моменту. Но Игорь возмутился, не отдал свой "день" и достойно провел программу. А впоследствии, видите, раскрылся талант – не только телеведущего, но и организатора, продюсера. Жаль, что такая трагедия произошла, он бы еще многое сказал с телевидением. Это был уникальный человек".

"Несколько лет назад мы с Сашей встречались, в 2018 году, кажется, – говорит Константин. – К слову, когда наша программа "Не все дома" закрылась, она отнеслась к этому спокойно – у нее нет амбиции популярности. Эта хромосома отсутствует. Вышла из кадра – нет травмы, ничего. Спокойно занялась другим. Сейчас продюсер, у нее свой продакшн, который они еще с Игорем основали. Для ICTV в тот момент, когда виделись, несколько проектов готовили. Мы не так часто общаемся, но уверен, если, например, сейчас позвоню, хорошо поговорим".

"Я знаю, что после гибели Игоря Саша еще раз вышла замуж, – добавляет телеведущий. – Родила четвертого ребенка. Старший сын Иван сейчас защищает Украину. У нее, к слову, очень интересные подходы к воспитанию, ко всему, что имеет украинские корни. Это очень яркий пример, как русскоязычный человек стал ярым патриотом благодаря любви к мужу. Саша – киевлянка. Из рафинированной такой семьи, кинематографической. Ее дедушка – директор студии научно-популярных фильмов".

Жизнь телеведущего и продюсера Игоря Пелыха оборвалась 8 мая 2008 года. Ему было всего 35 лет. Смертельная авария произошла на столичном проспекте Победы. Старшему сыну Игоря Пелыха Ивану тогда было 7 лет. Сейчас ему уже за 20. Парень учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого. А с начала полномасштабной войны встал на защиту страны. Музыкант группы ТНМК Фоззи в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине" рассказал, что Иван пошел служить еще в конце февраля 2022 года. Сначала был в теробороне, а затем отправился на восток.

По словам исполнителя, юноша уже командир взвода. Также музыкант вспомнил, что он с товарищами несколько раз оказывал ему волонтерскую помощь. Впервые Фоззи собрал средства, чтобы Иван смог приобрести антидроновый комплекс, а потом отправил его части медицинские рюкзаки. Также от Игоря Пелыха у Александры Лозинской есть две дочери – Соломия и Устина.

Полное интервью с Константином Грубичем читайте на OBOZ.UA в среду, 6 марта.

Также читайте на OBOZ.UA, как живет и чем занимается единственная дочь Кузьмы Скрябина: отцовская профессия и бизнес, о котором он мечтал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!