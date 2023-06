Пчеловодство, дайвинг, знание языка жестов и другие скрытые таланты Кейт Миддлтон, о которых мало кто знает

В СМИ постоянно пишут о герцогине Кейт Миддлтон как об иконе стиля. Еще – о ее увлечениях кулинарией и садоводством, занятиях кроссфитом и скалолазанием, об играх в теннис, хоккей и нетбол. Этот солидный список – далеко не все.

Принцесса Уэльская параллельно с воспитанием детей и выполнением королевских обязанностей находит время и на другие хобби. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Пчеловодство

В 2021 году Кэтрин посетила Музей естественной истории в Кенсингтоне. Тогда она привезла с собой банку с медом, и сказала детям из лондонской школы, что это подарок от ее пчел в резиденции, что в Норфолке: "В Англии есть 350 видов пчел. Разве это не впечатляет? Каждый раз, когда видите их, говорите "спасибо", потому что они изготавливают невероятно вкусный мед". Кстати, герцогиня переняла опыт данного ремесла от своего брата.

2. Знание языка жестов

В 2014 году принцесса Уэльская использовала язык жестов во время общения со скаутским клубом в Лондоне. Она передала следующий месседж: "Я обещаю делать все возможное, чтобы быть доброй, полезной и любить свой мир". В 2022 году Кейт снова продемонстрировала свои знания: она во время официального визита в Национальный морской музей в Корнуолле общалась с детьми из начальной школы исключительно на языке жестов.

3. Игра на рояле

В 2021 году во время концерта рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон сыграла на рояле, аккомпанируя певцу Тому Уокеру. Герцогиня пленила сердца слушателей композицией For Those Who Can't Be Here.

Еще один впечатляющий перформанс был на Евровидении-2023. Тогда Кэтрин исполнила на рояле небольшой отрывок из Stefania украинской группы Kalush Orchestra. Это символическое выступление принцессы – еще один яркий знак того, как сильно Великобритания и британский народ поддерживают Украину.

4. Гребля

В университетские годы Кейт участвовала в гребле в составе команды The Sisterhood. Но когда она стала принцессой, в 2011, Букингемский дворец посоветовал отказаться от данного увлечения, так как это якобы может вызвать ажиотаж в СМИ. С тех пор она вместе с принцем катается в лодке исключительно как пассажир.

5. Дайвинг

В 2015 году принцесса Уэльская получила квалификацию Профессиональной ассоциации инструкторов по дайвингу в открытой воде. Это значит, что она умеет погружаться на глубину до 30 метров. Рисковое хобби, ведь на таких глубинах может быть азотный наркоз, очень похожий на алкогольное опьянение.

