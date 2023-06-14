Гири в платьях, боди вместо блуз и другие стильные приемы королевских особ, которые помогают выглядеть идеально

Дамам из королевской семьи запрещено демонстрировать обнаженные ноги, так что они всегда надевают тонкие капроновые колготы. Возникает вопрос: почему с них при этом не соскальзывают туфли? Спасают силиконовые вставки в обувь. А почему с принцесс и герцогинь не слетают шляпки, смещенные в сторону? Их закрепляют маленькими резинками в тон волос.

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Рассказываем, какие еще приемы используют королевские особы, чтобы всегда выглядеть безупречно. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Плотные ткани и утяжелители

Кэтрин, принцесса Уэльская, носит силуэтные платья и юбки из плотных материалов, чтобы во время сильного ветра не было курьезов. Если же на улице слишком жарко, герцогиня надевает одежду из легких тканей, в которые вшиты миниатюрные гири. Благодаря этим хитростям ее ноги остаются прикрытыми.

2. Боди вместо блуз

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, чтобы не было складок в аутфитах, носит с костюмами или брюками боди вместо блуз и рубашек. Как правило, жена принца Гарри комбинирует контрастные цвета: белый с черным или серым.

3. "Невидимое" белье

Летиция, королева Испании, всегда носит бесшовное белье, усиливающее статический заряд. Благодаря этому ткань плотно прилегает к телу и отлично держится на своем месте. Кроме того, сквозь одежду не просматриваются контуры белья.

4. Обувь на 0,5 см больше

Герцогиня Меган Маркл раньше была известной актрисой, так что знает небольшую хитрость, которую используют кинозвезды для красных дорожек. Чтобы не было на ногах отеков и мозолей нужно носить туфли на 0,5 см больше. А чтобы они не соскальзывали, необходимо приклеивать на обувь силиконовые вставки.

5. Клатч для прикрытия декольте

Небольшая сумка – не только стильное дополнение к образу. Принцесса Уэльская Диана использовала этот аксессуар для прикрытия декольте во время реверансов или выходов из машины. Такой стильный трюк сегодня обязательно стоит взять на вооружение.

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