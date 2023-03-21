Павлик был против: Репяхова сделала ринопластику и показала первое фото после операции

Известный блогер и супруга музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила не останавливаться на увеличении губ. Через 10 дней после бьюти-процедуры девушка рискнула изменить форму носа. Сразу после ринопластики она вышла на связь с подписчиками и рассказала, как себя чувствует.

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Кроме того, молодая мама не постеснялась показать себя с бинтами в личном Instagram. Репяхова давно мечтала прибегнуть к услугам пластического хирурга и отметила, что после воплощения задуманного она плакала от счастья (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

К слову, блогер сделала не только ринопластику, но и липофилинг подбородка (коррекция формы). Как она призналась, Виктор Павлик был против операции и говорил, что не приедет в больницу к любимой. Исполнитель все-таки навестил супругу, однако не смог скрыть своего негодования.

"Приехал снять любимую как она ужинает. Шок контент. У меня нет слов. Подписчики, если бы не вы, я не выжил бы. Я этого не перенес бы, посмотрите, это как в кино. Франкенштейн. Ужас", – сказал на камеру музыкант.

Сама Репяхова расхвалила клинику, в которой делала пластику, и профессионализм врача. "Немного отойду, все расскажу и покажу. Сегодня мне сделали ринопластику и липофилинг подбородка. Павлик был против. Говорил, что в больницу не приедет. Как думаете, сильно ли я изменила нос?" – задала вопрос фолловерам украинка.

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