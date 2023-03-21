''Родилась в рубашке'': 18-летняя дочь Поляковой попала в больницу

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой попала в больницу. Мария рассказала, что пробыла в учреждении пять дней.

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Девушка записала видеообращение к подписчикам, которых у нее больше 162 тысячи. Юная исполнительница не стала вдаваться в подробности, однако намекнула, что с ней случилось что-то серьезное.

В частности, об этом свидетельствует фраза врачей, которую они сказали Марии при выписке – "Вы родились в рубашке".

Девушка появилась перед аудиторией в довольно бодром и даже веселом виде, хотя еще лежала на кровати в больничной палате, а на заднем фоне можно было рассмотреть медицинское оборудование.

"Меня продержали в больнице пять дней, выпустили и сказали, что я родилась в рубашке. Все, еду домой", – поделилась Полякова.

Сейчас Маша находится в Великобритании, где она получает высшее образование. Вместе с ней за границей проживает и младшая дочь Поляковой – 11-летняя Алиса.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Маша попадает в больницу. В октябре 2021 года девушку экстренно госпитализировали с сильной болью в животе. Тогда девочка также записывала видео с палаты, но деталей своего пребывания в медицинском учреждении не раскрыла. Известно, что ей делали операцию. Спустя несколько месяцев после этого дочь артистки вновь оказалась в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Полякова встретила свое 18-летие в Париже, после чего показала подписчикам снимки на фоне Эйфелевой башни. Однако не все интернет-пользователи оценили фотографии с отдыха девушки. Если точнее, многие не поняли подпись, которую оставила девушка под кадрами, что спровоцировало хейт в ее сторону. Подробнее – в нашем материале.

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