''Муж со мной разведется'': жена Павлика рискнула изменить внешность и показала результат. Фото

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила, что пришло время поэкспериментировать со своей внешностью. Блогер отважилась увеличить губы, но отметила, что ее любимый категорически против такой косметической процедуры. Девушка уверена – народный артист Украины будет в шоке, когда увидит ее.

Видео дня

Этой новостью молодая мама поделилась со своими подписчиками в Instagram. Репяхова в реальном времени показала, как косметолог работала над ее изменениями, а также похвасталась конечным результатом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня меня ждет одна процедура, я думаю, что в первую очередь будет в шоке мой муж. И не исключено, что он не будет со мной разговаривать, а может и разведется. Он так по крайней мере говорил. Но он даже не знает ничего. Он приедет сегодня или завтра", – с улыбкой сказала в Instagram-stories украинка.

Екатерина не заставила долго ждать своих поклонников, показав результат аугментации губ сразу после окончания процедуры. Красавица отметила - работой косметолога она довольна. "По ощущениям, что они огромные... Классно. Супер. Ясно, что разница есть и это круто. Она должна была быть", – глядя в зеркало, поделилась мыслями любимая музыканта.

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик сыграли свадьбу 29 мая 2020 года. Об этом событии они рассказали только родственникам и близким друзьям, а аудитории объявили 10 июня. 15 июня 2021 года девушка впервые стала мамой, подарив звездному мужу сына Михаила.

Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Репяхова приняла участие в откровенной фотосессии и разгневала украинцев. Фанаты отметили, сейчас не время публиковать кадры в нижнем белье. Сама блогер не считает преступлением постить такие снимки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!