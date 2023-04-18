Павел Вышебаба развелся с женой после 7 лет брака: что известно о бывшей воина и почему их свадьба вошла в историю Украины

Украинский поэт и военный Павел Вышебаба развелся с женой по имени Инна. Пара приняла тяжелое решение еще в 2022 году, однако воин решил откровенно рассказать об этом только сейчас во избежание вопросов об экс-возлюбленной.

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Вышебаба объяснил, что не будет раскрывать причины расставания, поскольку не хочет разглашать подробности своей частной жизни. Об этом он рассказал в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я разведен. История нашей семьи закончилась в 2022-м, пополнили статистику разорванных браков во время войны. Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали – это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается", – написал военнослужащий.

Позиции не выносить личную жизнь в публичное пространство экс-супруги придерживаются давно. Упоминаний о жене Вышебабы почти нет в сети уже несколько лет. Однако еще в 2015 году об их свадьбе гудели СМИ, ведь она вошла в историю Украины как первый брак, заявку на который послали онлайн.

Влюбленные поженились в городе Днепр в 2015 году. На их патриотической церемонии присутствовал уже сейчас экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Известно, что Инна Тесленко – журналистка родом из Мариуполя, где за 9 лет до свадьбы и познакомилась с Павлом Вышебабой. Хотя пара и проживала в то время в Киеве, сыграть свадьбу решили в Днепре, ведь именно там можно было пожениться по онлайн-заявке.

"Я вспоминаю свою женитьбу, когда следовало принести 25 справок и сбегать 20 раз в банк для того, чтобы твой брак зарегистрировали. Нынешняя свадьба пары – историческое событие для Украины", – сказал тогда Яценюк.

В 2016 году у пары родилась дочь, с которой отец периодически видится, когда возвращается с передовой.

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