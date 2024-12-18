'И Захур с нами будет'. Камалия – о том, с кем будет встречать Новый год, втором шансе своего брака и тайных соглашениях при разводе

Певица Камалия после начала полномасштабного вторжения ошеломила новостью о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Пара прожила в браке 20 лет, в то время супруги вместе воспитывали дочерей-двойняшек – Арабеллу и Мирабеллу. Сейчас девочки живут с папой в Лондоне, где нашли временное убежище от войны. Камалия остается жить и работать в Киеве.

Видео дня

В интервью ОBOZ.UA певица рассказала, как часто видится с дочерями, объяснила, почему не смогла при разводе остаться с детьми. А также призналась, общается ли со старшей дочерью бывшего супруга, которую считает причиной развала своей семьи. Камалия также рассказала, просила ли у нее прощения Татьяна и было ли у нее желание дать своему браку второй шанс. С певицей мы встретились на церемонии награждения ежегодной премии "Музыкальная платформа", недавно отгремевшей в Киеве.

– Камалия, после развода ваши дочери большую часть времени живут с отцом в Лондоне. Как часто вам удается с ними видеться?

– Уже прошел почти месяц, как я их не видела. Но вот завтра мы снова будем вместе, потому что у них начинаются каникулы. Мы встречаемся вечером в Варшаве, в аэропорту. Оттуда полетим в Баку, где у меня запланировано выступление на благотворительной украинской ярмарке. Мы будем петь там с девчонками вместе. Потом состоится встреча с нашей диаспорой. А после этого вернемся все в Киев. И уже на Новый год будем вместе – дети, Захур. Будем праздновать семьей.

– Решение, что девочки будут жить не с вами, тяжело вам давалось?

– Это не мое решение, а моего бывшего мужа. И, к сожалению, я на него повлиять не могла. Почему? Потому что он – мусульманин. И по его законам дети остаются с мужем.

– Когда он вам впервые об этом сказал, какова была ваша реакция?

– Захур сказал, что идет война и он не хочет рисковать детьми. И потому планирует, что они пока будут жить в Лондоне, учиться там. Я была согласна с этим решением, потому что как любая мама понимала все риски. А потом между нами с мужем произошло то, что произошло… Сейчас мне кажется, что уже можно было, наверное, им вернуться домой. Но он боится за детей, поэтому пока такое решение не принято. Кроме того, переживает за их образование, там все же лучше, потому что здесь в основном из-за воздушных тревог, сами понимаете, какое будет обучение.

Как мне живется без девочек? Это же дети – конечно, тяжело. У нас каждый день есть длинные разговоры по видеосвязи. Иногда по несколько раз. Когда есть время у них и у меня – мы разговариваем. Я стараюсь как можно чаще их навещать. Они приезжают, когда начинаются каникулы. Пять раз в год гарантированно бывают в Киеве, в доме, где выросли.

– Они изменились с тех пор, как живут без мамы?

– Знаете, они стали ближе ко мне, чем это было раньше. Даже могут пожаловаться немного на папу (улыбается). В чем-то незначительном, в мелочах каких-то, потому что серьезных конфликтов между ними не бывает, он хороший отец. Они иногда даже заявляют (ранее я не слышала такого от них), что хотят жить со мной. Так и говорят: не хотим с папой, хотим – с мамой.

У нас разные методы воспитания. Он очень любит их баловать, а потом в какой-то момент неожиданно становится с ними очень суровым. И понятно почему. Когда Захур слишком старается выполнить все их прихоти, девочки просто садятся ему на шею, а он в какой-то момент уже с этим не может справиться и сбрасывает их – порой довольно жестко. А я всегда держу золотую середину. Я строгая мама, но стараюсь быть подругой своим девочкам. У нас есть свои секретики, о которых никто не знает. Да и возраст у них сейчас особый – 11 лет. Постоянно между собой борются за лидерство.

Девочки хорошо учатся, усиленно изучают английский язык. С папой разговаривают на английском, иногда – на русском, на украинском ему тяжело. Они знают украинский, однако пока, к сожалению, не имеют практики. В школе – все полностью на английском. В уходе за детьми Захуру помогает няня, которая с ними уже восемь лет. Она жила с нами здесь и уехала туда, поэтому я более-менее спокойна за их быт.

– Какие отношения у вас сейчас с Захуром?

– Дружеские. Но год до развода был очень сложным. Он очень на меня был обижен из-за того, что выступила инициатором нашего развода. Мы же вместе были очень много лет, было бы уже 22. Но вышло по-другому. Я уже рассказывала о причинах нашего разрыва. Да, это произошло из-за Татьяны, дочери Захура от предыдущего брака. Причем наши отношения с ней испортились не внезапно. У нас долгие годы были не очень хорошие отношения.

С сыном Захура наоборот – все было хорошо. Общаюсь ли я сейчас Татьяной? Когда видимся, то да. У нее детишки учатся в той же школе, где и мои девочки. Поэтому мы пересекаемся, конечно. На каких-нибудь семейных праздниках видимся. Но прощения она у меня ни разу не просила. Хотя знает, что явилась причиной моего разрыва с мужем – я не раз об этом публично заявляла.

– Захур не предлагал вам начать все сначала? Ходили слухи о том, что он хотел дать вашему браку второй шанс – это правда?

– Я бы не назвала это предложением начать все сначала. Он скорее ставил мне условия возвращения. А я очень гордая, как и он, кстати. Причем так интересно: мы в браке никогда не ссорились, представляете? Прожили вместе 20 лет фактически душа в душа. А потом, когда началась большая война, он с детьми поселился под одной крышей с дочерью Таней… Экс-муж приютил в доме еще 16 беженцев из Украины. Потом и я приехала. С Татьяной мы старались не пересекаться, но это не очень получалось. Я постоянно смотрела украинские новости и часто высказывалась по поводу россиян, а ее это оскорбляло, потому что мама – россиянка, и у нас такая "война" происходила. Конечно, это тяжело: война в твоей стране, а здесь еще в семье – боевые действия. Однажды мы очень сильно рассорились. И я вернулась в Украину. Выходит, в марте 2022 года уехала, а через два месяца уже была в Киеве.

– Вы сейчас в отношениях?

– Я присматриваюсь. Получаю много внимания от мужчин – конечно. Однако не очень охотно иду на сближение, я присматриваюсь. Что говорят мои девочки по поводу возможных новых отношений? Они не знают, что мы разведены с их папой. Это было условие Захура: он хочет, чтобы они узнали правду, когда достигнут более старшего возраста и смогут все это перенести как можно легче. Мы для них по-прежнему семья, просто на расстоянии, потому что в их родной стране продолжается война. Вот Новый год мы будем праздновать семьей – все вместе. Дети, я, моя мама, родственники. И Захур с нами будет.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актрисой Ольгой Сумской – о конфликте с сестрой, внуках в Москве и обедах со знаменитым соседом

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!