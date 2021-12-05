Патрисия Каас празднует 55-летие: почему певица не обрела счастье в личной жизни и не имеет детей

В воскресенье, 5 декабря, свой 55-й день рождения отмечает знаменитая французская эстрадная певица и актриса Патрисия Каас. В юности она также попробовала себя в роли модели, а после покорила весь мир своими песнями.

Несмотря на ошеломительный успех в творчестве, Каас так и не обрела счастья в личной жизни, пишет французское издание Gala. У 55-летней певицы сейчас нет ни мужа, ни детей (чтобы посмотреть фото и видео в статье, доскролльте страницу до конца).

Свой дебютный альбом Каас выпустила в 1988 году, его оценили слушатели не только во Франции, но также и в других странах Европы, и в Канаде. Ее первое мировое турне длилось больше года, а в 1991 году Патрисия получила сразу две престижные награды – World Music Awards и Bambi, а на конкурсе ECHO в Кельне заняла третье место в номинации "Лучшая международная певица".

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С тех пор она регулярно выпускала все новые альбомы и постоянно ездила по миру с концертами. Однако кроме музыки в жизни француженки оставалось место и для романтики.

Ей неоднократно приписывали близкие отношения со знаменитыми мужчинами, в список попали в частности актеры Ален Делон и Джереми Айронс. Однако с ними Каас связывала только работа и дружба.

Первою любовью певицы стал ее продюсер Сирил Приер, в отношениях с ним Каас была несколько лет. Этот роман закончился, так как совмещать работу с отношениям возлюбленным оказалось слишком трудно.

Некоторое время ее партнером был шеф-повар Янник Аллено, с которым даже после окончания любовной истории у нее сохранилась "настоящая привязанность".

Дальше последовал продолжительный роман с бельгийским композитором Филиппом Бергманом. Он очаровал Патрисию и вскоре предложил ей жить вместе, однако закончилось все печально: Бергман хотел забрать деньги и недвижимость певицы, дело дошло до суда.

"Я утратила доверие и веру. Мужчины меня разочаровали. И бог, который забрал моих родителей, тоже. Я ненавижу любовь и презираю себя за то, что была слабой, влюбленной идиоткой. Но это не заставляет меня полюбить женщин", – говорила тогда Каас.

Следующая любовь пришла в жизнь Патрисии в 2010 году. У нее начались романтические отношения с женатым миллионером, который, однако, не захотел разводиться с супругой, чтобы быть вместе с Каас.

"Я независима и многое могу себе позволить. Но счастье не в этом. У меня нет ни семьи, ни детей...Одиночество – это нелегкое испытание, не все могут его выдержать. Я больше не напрягаюсь в поисках прекрасного принца...", – сказала однажды Каас.

Еще в молодости Патрисии Каас врачи поставили ей диагноз "бесплодие". Со временем она смирилась с тем, что своих детей у нее никогда не будет.

В некоторых интервью певица говорила, что у нее еще "будет на это время", а также что она не переживает из-за невозможности завести ребенка.

Каас даже шутила, что у ее мамы было столько же детей, сколько у нее самой вышло музыкальных альбомов.

Ранее OBOZREVATEL показывал, какой была Патрисия Каас и другие звезды тех времен в 90-х и как они выглядят сейчас. С мудрыми цитатами певицы о жизни и любви вы можете ознакомиться по ссылке.