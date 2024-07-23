'Пашка Зибров обязательно поздравит'. Алла Кудлай рассказала, с кем и где будет праздновать юбилей

Легендарная украинская певица Алла Кудлай сегодня, 23 июля, отмечает юбилей. Народной артистке Украины исполнилось 70 лет.

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OBOZ.UA дозвонился до знаменитости, которая рассказала, как пройдет праздничный день. А также призналась, кто из известных артистов уже успел поздравить ее, и перечислила, кого пригласила вечером к праздничному столу.

– Пани Алла, поздравляем вас с юбилеем! Как пройдет сегодняшний день для вас?

– К сожалению, в заботах, потому что света снова нет, воды нет, хорошо, что мы немного запаслись. Живу же под Киевом, в частном доме – вчера вообще восемь часов подряд ждали света… А появился, побежала к морозильной камере, где у меня хранились черешни и вишни, которые собрала в этом году, а там большая лужа, красная такая. Вымыла все, фрукты выбросила. Так жалко! Но куда же их было девать? Теперь думаю: работает вообще эта камера или нет? Потому что один холодильник уже "шмякнулся" из-за перепадов напряжения. Ну ничего, о плохом не будем, все хорошо.

– Кто вас поздравил сегодня первым?

– Сын, он молодец у меня. С начала вторжения живет без семьи – жена Марта с дочерью и сыном нашли убежище в Великобритании, проживают в Манчестере. В Украину приезжали всего один раз – в апреле этого года. Побыли с нами две недели – дали мне возможность насладиться внуками Ульяной и Андрюшей. А как дальше будет, не знаю. Никто не знает. Очень хочется, чтобы семья наконец-то воссоединилась. Но, видите, что делается?

Наша Марта – невероятно талантливая певица с поразительным тембром голоса. В прошлом году участвовала в британском талант-шоу The Voice UK. На съемки ездила в Лондон, очень старалась. Прошла два тура. Она мне не говорила, почему ушла, но я думаю, что отказалась участвовать, потому что ей было очень тяжело. Приходилось ездить на репетиции и выступления с малыми детьми, не на кого было оставить. Жаль, что такой талант пропадает. Но ничего, все еще впереди, она молоденькая.

– Как будете праздновать сегодня юбилей?

– Придут соседи – мы очень хорошо ладим. В начале вторжения с живущей напротив семьей Гали прятались у нас в подвале, так здесь все гудело. У них только погреб, где хранятся овощи, а у нас есть немного места. Разложили матрасы – там и ночевали. Я считаю Галю названной сестрой, так мы близки. Когда раньше часто моталась на гастроли, она помогала – присматривала за моими родителями. Также приедет моя сестра Нина с семьей, она здесь недалеко живет. С мужем, моей племянницей Олей и внучком Ваней.

– Будете готовить сами или пригласили куда-нибудь гостей?

– Сами будем. Да что там готовить? Света нет, так что-то будем выдумывать уже. Но, может же, дадут таки? Правда, вчера мы ждали до 10 часов вечера. Как будет сегодня, не знаю. Но ничего, это не самое страшное, нашим военным на фронте – вот где тяжело.

– Алла, а как вам вообще сейчас живется?

– Все хорошо, жизнь продолжается: концерты, записи, съемки.

– Кто-то из коллег уже успел вас поздравить?

– Пашка Зибров обязательно поздравит (на момент публикации Павел Зибров посвятил певице сообщение в соцсетях. – Ред.), но пока еще не звонил по телефону. Толя Матвийчук вот звонил. А дальше – увидим.

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