Пироги для теробороны, роман с российским генералом и страхи крестницы Насти Каменских. Как живет легендарная певица Алла Кудлай

Народная артистка Украины Алла Кудлай, которая с начала российского вторжения остается в Украине, призналась, что ради своей страны пожертвовала личной жизнью. Певица встречалась с генералом из РФ, однако с началом войны разорвала с ним отношения.

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В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, как в России ей обещали отличную карьеру, однако предлагали сменить имя. А также призналась, что некоторое время после вторжения россиян жила в подвале собственного дома под Киевом.

Наш разговор с певицей был назначен на второе утро января, когда Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ракетных ударов. Однако Алла Кудлай не отменила интервью, хотя и призналась, что морально ей очень непросто: "У меня страх такой, трясет – как и всех украинцев сейчас. Нормальный человек никогда не поймет: для чего это все? Уже нет слов... Остается молиться Господу и просить чуда. Знаю много молитв, меня отец научил".

– Алла, что вам дает силы жить и не терять надежду в столь непростое время?

– Мы переживаем такое впервые, не у кого спросить, что и как. Поэтому только от нас зависит, как будем относиться к непростым ситуациям. Мой совет: надо переключаться. Я, например, сейчас стараюсь много читать, отвлекаю свое внимание от тяжелых мыслей даже самым простым: люблю разгадывать кроссворды. Пою, потому что песни очень помогают сохранять приподнятое психологическое состояние. Пою все время, мне уже даже замечания кое-кто делает (смеется).

– Соседи?

– О, у меня очень хорошие соседи! В начале вторжения вместе с Галей, которая живет напротив, пекли пироги для теробороновцев. Считаю ее своей названной сестрой, так мы близки. Когда я ехала на гастроли, помогала – присматривала за моими родителями, кормила их. В начале вторжения мы с семьей Гали прятались у нас в подвале, так здесь все громыхало. У них только погреб, где хранятся овощи, а у нас есть немного места. Разложили матрасы – там и ночевали. Внуку соседки Теме около 12, в школу ходит. Спали так: я, потом Тема, рядом его мама Оля. Когда прихожу сейчас к ним, шучу: "Когда вырастешь, будешь рассказывать: "Я когда-то спал с Аллой Кудлай".

"Больше всего я испугалась, когда прямо над домом пролетел самолет, – вспоминает певица. – А Галя мне потом рассказывала, что тоже очень перепугалась, боялась, что заденет наши дома, потому что они на горе. Рассказывала: "Аж присела от страха". А я в окно глянула – и с испуга через секунду оказалась под столом".

Народная артистка Украины Алла Кудлай на сцене уже 45 лет. Говорит, что и сейчас есть заказы на выступления: "Были съемки перед Новым годом. Знаете, каждому творческому человеку приятны комплименты. Когда скажут что-то такое, ты становишься тем, кем должен быть для людей. Так вот на одном из выступлений подошел ко мне журналист, а рядом было очень много артистов: "Аллочка, я хочу вспомнить ваши песни, которые знаю. И как стал перечислять – я была в шоке". Такие мгновения – это очень приятно. "В России есть Алла Пугачева, а у нас – Алла Кудлай", – добавил. Говорю: "Вы не один такое говорите. Когда-то Юрий Рыбчинский перед моим бенефисом сказал то же самое".

"А песен действительно было много, – продолжает певица. – В свое время я была солисткой радио и телевидения Украины, где мы записывали очень много композиций. Я заходила в библиотеку, выбирала песни еще тысяча девятьсот какого-то года – по словам, мелодии. И скажу вам, столько их, как у нас, нет ни у одного народа. Благодарна судьбе, что все в моей творческой жизни сложилось именно так, потому что все могло быть, согласитесь, иначе".

Между тем певица немного сетует на то, что у нее довольно скромный характер: "А это – ближайший путь к неизвестности". В свое время сама покупала себе жилье, а ныне отказывается озвучивать размер пенсии: "Не хочу говорить, потому что мне стыдно. У меня и стаж большой, но что поделаешь? Жаль, что в нашей стране не работала система авторских вознаграждений за использование песен. Если бы это было налажено тогда, когда песни – мои, Паши Зиброва, Оксаны Билозир – звучали в каждом ресторане, я бы сейчас вообще не вспоминала о пенсии, надо было заняться этим тем артистам, которые в свое время были в депутатах. К слову, в 2004 году Александр Мороз предлагал мне баллотироваться с их партией. Я отказалась".

Свой творческий путь певица начинала со знаменитого хора имени Григория Веревки: "Меня взяли в коллектив сразу, когда приехала из Нежина. Прослушал Авдиевский (а я пела и академическим голосом, и народным), сказал: "Ничего себе!". И забрали на гастроли – на ходу учила всю программу. А помогала мне Нина Матвиенко, подсказывала. Она рядом во время выступлений стояла, сразу справа. Нинулька – прекрасная, была очень добрым, искренним человеком, откровенным – иногда слишком. Все принимала близко к сердцу. Они с мужем Петром когда-то были у меня на свадьбе в ресторане гостиницы "Днепр".

В хоре им. Веревки Алла познакомилась с коллегой Лидией, мамой певицы Насти Каменских, ставшей ее подругой на всю жизнь: "Сколько гастролировали – жили все время в одной комнате. Сейчас, может, уже немного реже видимся, но на связи. Когда Лидочка начала встречаться с будущим мужем, он был у нас директором, так я была свидетелем их страстной любви. У них были потрясающе нежные отношения".

О своей личной жизни Алла Петровна рассказывать не любит: "Эта тема мне не нравится, счастлива тем, что все случилось так, как случилось". Известно, что с будущим мужем, художником Николаем Кучеренко, она познакомилась в 20 лет. Избранник был старше девушки. Когда поженились, поселились в однокомнатной квартире Николая. Впоследствии (тогда у пары уже был сын Максим) фиктивно расстались для решения квартирного вопроса. Но с годами так снова и не расписались. Постепенно фиктивный развод перерос в настоящий. Спустя время в жизни Аллы появился новый избранник, с которым прожили в гражданском браке десять лет.

В 2013 году журналисты телеканала "1+1" случайно узнали, что у певицы новая любовь: почти год встречается с генерал-лейтенантом из РФ: "Я в тот период имела в репертуаре песню: "А я любила и мечтала, что выйду замуж за генерала". Это было на дне рождения у коллеги Нади Шестак. Был концерт, отличный концерт, который организовал мой любимый". Какое-то время Алла жила на чемоданах: ездила к мужчине, а он приезжал к ней.

Однако в 2014 году разорвала отношения: "Были чувства, но когда началась война, я прекратила общение. Он как-то звонил по телефону на Новый Год, поздравлял и плакал, говоря, что очень сильно любит, что дети ему песни мои скачали. Но я не могу общаться, потому что люблю свою страну. Да, мне это стоило личной жизни".

Певица говорит, что у нее было много знакомых коллег в России, но с началом вторжения никто ей даже не позвонил. Какое-то время часто бывала в Москве, когда участвовала в конкурсе исполнителей "С песней по жизни": "В финале ко мне подошел композитор Владимир Шаинский и говорит, что меня здесь ждет прекрасное будущее, но надо поменять имя. Как потом оказалось, они в жюри делали на меня ставку, но не хотели, чтобы две Аллы были на эстраде. Я отказалась: "Как родители мои такое воспримут?"

Сын артистки окончил актерский факультет Национального театрального института им. Карпенко-Карого: "Максим мог стать неплохим актером, но так случилось, что мне как раз был нужен администратор, и сын взял обязанности на себя".

Невестка Аллы Кудлай с детьми с началом вторжения выехали за границу, сейчас живут в Манчестере: "Марта Спиженко – очень талантливая певица, с потрясающим тембром голоса. Недавно она принимала участие в британском талант-шоу The Voice UK 2023 (аналог "Голоса країни"). На съемки ездила в Лондон, очень старалась. Прошла два тура. Она мне не говорила, почему ушла, но я думаю, что отказалась участвовать, потому что ей было очень тяжело. Приходилось ездить на репетиции и выступления с детьми, потому что не было на кого оставить. Андрюше – три, а Ульяне – будет девять".

"Как и всем украинцам за границей, им там непросто, – продолжает певица. – Внучок звонит: "Бабушка Алла, мы скоро приедем!" Ульяна тоже очень хочет домой. Но видите, что делается?.. С другой стороны, очень хочется, чтобы семья воссоединилась.

Летом следующего года Алле Кудлай исполнится 70 лет. Выглядит певица фантастически. "Это генетика такая, – скромничает исполнительница. – У меня была очень красивая мама, и даже в почтенном возрасте они с папой выглядели очень моложаво. Мне многое от нее передалось. Когда они жили на Черниговщине, в селе организовали драмтеатр – мама там играла. Однажды приезжал к ним режиссер из Киева, звал ее в театральный институт, но она отказалась. А я стала артисткой".

Один из секретов молодости артисты – целебные свойства воды: "Вода – это очень сильно. Лет двадцать ходила в бассейн. Надевала ласты – и без остановки 45 минут плавала. Когда начинало теплеть, переходила в Днепр, к мосту Патона – и обратно. Как-то утром плыву, когда мужчина догоняет, остановилась. А он: "Вы не Алла Кудлай?" Я: "Да все говорят, что я на нее очень похожа". А он: "Я проиграл спор!"

Несколько лет назад артистка принимала участие в талант-шоу "Голос країни", что стало для многих приятным сюрпризом. "Я женщина творческая – могу творить, а могу вытворять, – смеется Алла. – Я пошла, потому что мне было интересно. Хотя и отказалась потом так же легко – решила дать дорогу молодым. Там девочки были хорошие. Показалась – да и хватит. Организаторы, конечно, от меня такого не ожидали, уговаривали вернуться, но я уже все решила. Надо сказать, что я легко иду на подобные шаги и никогда не жалею об этом. Мне много предлагали участвовать в разных проектах, но я отказывалась. Когда чувствую, что не трогает, не могу себя пересилить".

"А недавно стояла в магазине в кассу, а одна женщина смотрела-смотрела, а потом: "Скажите, вы не Алла Кудлай?" А я снова свое: "Все говорят, что я на нее очень похожа", – продолжает певица. – А та женщина: "Знаете, она принимала участие в "Голосе країни". И такая красивая там была – это потому, что после пластической операции". И тут Остапа понесло! Разворачиваюсь: "Тетя, это я, Алла Кудлай! Посмотрите на мое лицо – где пластические операции? А если бы и делала, то что вам от того?" На базаре, где делаю покупки у одной женщины, как-то прихожу – ее нет, обслуживает парень, как потом оказалось, сын. Я поздоровалась. А он: "Я вас узнал: вы – Вера Брежнева!". Все так смеялись. Сколько ей лет – а мне?".

Алла Кудлай – крестная мама певицы Насти Каменских: "Сейчас, когда война, мы не очень часто видимся. Вот концерт у нее был во Дворце "Украина", я ходила вместе с Лидой. В гримерке перед выступлением призналась нам: "Мне так страшно". Дала ей успокоительные таблетки, но говорю: "Нужно скрестить большой и средний палец – и сильно придавить". Мне это очень помогает перед выходом на сцену. Все артисты переживают – это не секрет. У меня было такое, что на одном из правительственных концертов (Щербицкий и все политбюро сидели в зале, а я за кулисами) должна выходить, и вдруг в голове: "Как начинается первый куплет?" А когда выбежала, сразу все вспомнилось.

На наш вопрос, как артистка относится к тому, что сейчас в сфере шоу-бизнеса появилось очень много хейта, Алла Кудлай признается, что именно поэтому старается меньше заходить в соцсети: "Надо быть добрее, особенно коллегам друг с другом. Не суди – и не судим будешь. Все, что происходит в жизни кого-то, – это его личное дело. Я такого мнения. Иногда даже не хочу заходить в Фейсбук, потому что и поклонники бывает такие комментарии напишут, что хочется сразу закрыть и никогда больше не читать. Люди добрые, опомнитесь! Мне ничего такого не пишут, но иногда вижу, что пишут другим. Но не сильно в это углубляюсь – лучше поберегу нервы. И никто уже не перевоспитает таких людей. Это характер: если не скажет что-то плохое, то настроение на весь день портится".

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