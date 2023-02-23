''Парад лицемеров'': Бедняков яростно высказался о путинском концерте в ''Лужниках''

Телеведущий Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на пропагандистский митинг-концерт в "Лужниках", который состоялся 22 февраля. Он назвал мероприятие цирком, а всех участников – лицемерами и врунами. Шоумена возмутило, насколько искусно россияне умеют играть и давить на жалость.

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Своими мыслями Бедняков поделился в Instagram-stories. Он рассказал, для чего оккупанты похитили и вывезли за пределы нашей страны огромное количество украинских детей, а также вспомнил времена, когда он играл в "Большой разнице по-украински" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Какой цирк. Стоят три жоп*лиза с микрофонами. Я чуть подзабыла, сказала Анюта. И тут перед глазами у тех троих: бл*. Нам не заплатят. Все пропало, она запнулась. Но сиплый жоп*лиз выкрутился и предложил обнять убийцу. "Сотни тысяч детей спас из Мариуполя". С*ки вы все там! Парад лицемеров и брехунов. Пусть эти кровавые деньги пекут вам руки", – прокомментировал Андрей нашумевший момент с девочкой Аней, которая посреди монолога прямо сказала, что забыла заученный текст.

Экс-ведущий "Орел и Решка" уверен – россияне похищают и вывозят украинских детей, чтобы им в головы "вбивали" пропагандистскую ложь и показывали их на концертах как "обезьянок". "Мол, послушайте, что детки говорят из Мариуполя. Это Геббельс, это зло, и это так противно", – сказал украинец.

Также он отметил, если бы ему пришлось еще раз сыграть Машкова-Гоцмана в пародии, как он это делал в одном из шоу на канале "Интер", он изобразил бы "персонажа" совсем иначе.

Как рассказывал OBOZREVATEL, на пропагандистском концерте в "Лужниках" выступил Олег Газманов, который решил скрыть бренд своей дорогой куртки. Он заклеил логотип Prada, ведь не хотел, чтобы его пуховик был "опознан". Некоторые возмутились, почему артист предстал перед зрителями не в "отечественной фуфайке".

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