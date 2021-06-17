Пара после четырех месяцев жизни на цепи сняла оковы и рассталась. Фото и видео

Украинцы Александр и Виктория, которые приковали себя наручниками друг к другу на День влюбленных, сняли цепи и поставили рекорд Украины. Также пара заявила, что решила расстаться. По словам знаменитостей, их отношения были слишком напряженные и между ними появились разногласия.

Цепь сняли в том же месте, где и надевали ее. Соответствующий ролик опубликовали на странице в Facebook "Сегодня" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Александра и Виктории, если бы не цепь, то они расстались намного раньше. Мужчина отметил, что эти отношения не нужны никому из них.

"Мы очень разные. Теперь мы будем жить в разных областях", – сказал Александр.

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Виктория добавила, что на данный момент она хочет жить самостоятельной жизнью и развиваться.

К слову, пара была прикована друг к другу более 120 дней. Как выяснилось, этому достижению нет других аналогов в мире. Теперь украинцы планируют продать свою цепь на аукционе за 3 миллиона долларов. Один миллион они разделят напополам, а другая часть денег уйдет на благотворительность.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы Александр и Виктория, которые приковали себя наручниками друг к другу на День влюбленных, рассказали, что это создает массу неудобств в бытовых моментах, но они были к этому готовы и все делают вместе. Так, влюбленные переехали из Харькова в Киев на длительное время, и при этом смогли собрать все вещи и загрузили их в машину.