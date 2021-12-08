Папа Римский заявил, что секс вне брака не является серьезным грехом

Папа Римский Франциск, который является лидером католической церкви, заявил, что секс вне брака не является "самым серьезным" грехом. Вместо этого, тяжким грехом он назвал гордость и ненависть.

По словам понтифика, "грехи плоти не самые серьезные". Об этом сообщает издание The Independent.

Франциск также прокомментировал отставку архиепископа Парижа Мишеля Апетита, который в начале этого месяца попал в заголовки из-за того, что у него якобы были интимные отношения с женщиной.

Традиционно архиепископы и высшие члены католической церкви соблюдают безбрачие духовенства, что означает воздержание от секса. Сам архиепископ отрицал эту связь.

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Папа, принявший отставку Мишеля Апетита, сказал, что "это был его промах, нарушение шестой заповеди, но не полное". Как известно, шестая заповедь гласит: "Не прелюбодействуй".

Ее часто связывают и с людьми, занимающимися сексом вне брака, но Папа предположил, что эта заповедь может относиться к священникам, которые не соблюдают целомудрие.

Кроме того, Папа призвал молодых людей не поддаваться соблазну сегодняшних потребительских "демонов".

"Сегодняшние демоны хотят очаровать вас соблазнительными и настойчивыми сообщениями, в которых основное внимание уделяется легким достижениям, ложным потребностям, культу физического благополучия и развлечениям любой ценой. Все это похоже на фейерверки: они на мгновение вспыхивают, но затем превращаются в дым в воздухе", - объяснил понтифик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский Франциск назвал секс и хорошую еду "божественным удовольствием". По его словам, удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует продолжения рода.

Понтифик добавил, что христианское послание часто неправильно трактуют. Церковь осуждала "грубое и вульгарное" удовольствие, но всегда принимала "простое, человеческое и моральное".

Кроме того, однажды Франциск назвал секс и сексуальность "даром божьим". В то же время Франциск призвал верующих различать "сексуальность от бога" и сексуальность, которая "оторвана от любви и используется для развлечения".

Также Папа Римский признал, что геев создал такими Бог.