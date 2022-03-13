Папа Римский призвал остановить войну в Украине и назвал Мариуполь "городом-мучеником"

Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество немедленно остановить войну в Украине во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик жестко осудил действия русских захватчиков на украинской территории.

В своем Twitter Папа упомянул горячие точки в Украине, в частности город Мариуполь, который сейчас находится в осаде оккупантов. Отец назвал действия русских войск массовым убийством.

"Во имя Господа, да будет услышан плач страдающих, пусть прекратятся бомбардировки и нападения. Город Мариуполь, который носит имя Девы Марии, стал мученическим городом руинной войны, которая уничтожает Украину", – говорил папа Франциск.

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Святейший отец назвал бомбардировку детских больниц и гражданских объектов варварством, которое не имеет никакого стратегического обоснования. Папа призвал прекратить вооруженную агрессию, пока украинские города не превратились в массовые кладбища.

Папа Франциск просил все религиозные общины еще больше молиться за мир в Украине. Понтифик также побуждал весь мир милосердно относиться к беженцам из Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Папа Римский призывал молиться за Украину еще до полномасштабного вторжения. Он просил лидеров стран начать диалог, чтобы "предотвратить противостояние Запада с Россией".

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