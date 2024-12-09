Папа Римский появился на публике с большим синяком на подбородке: в Ватикане объяснили, что с ним произошло

Папа Римский Франциск поразил публику своим внешним видом на церемонии введения новых кардиналов. Глава католической церкви появился на важном мероприятии в базилике Святого Петра с большим синяком на подбородке.

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Как отметили в Ватикане, травму понтифик получил в результате незначительного падения в канун торжества, пишет Reuters. Папа Римский ударился о тумбу.

Большой синяк появился на правой стороне лица Франциска между подбородком и верхней частью шеи. Однако, несмотря на несчастный случай, понтифик был в относительно хорошей форме, поэтому возглавил церемонию подъема церковников из 17 стран в коллегию кардиналов.

Следует отметить, что состояние здоровья 87-летнего Папы Римского с 2013-го начало немного ухудшаться. Сейчас Франциск появляется на публике в колесном кресле из-за постоянных болей в коленях и спине, однако не отказывается от выполнения своих обязанностей.

Понтифик уже назначил около 80% кардиналов, которые после его смерти будут выбирать следующего главу католической церкви. На торжественной церемонии он призвал прелатов быть "свидетелями братства, ремесленниками сопричастия и строить единство".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская встретилась с Папой Римским и передала ему особый подарок.

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