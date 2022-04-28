Панин публично попросил прощения у Галкина и Пугачевой

Известный российский актер Алексей Панин публично попросил прощения у пародиста и шоумена Максима Галкина, а также его супруги, знаменитой певицы Аллы Пугачевой. Шаг к примирению кинозвезда сделал после того, как кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1" назвала юмориста "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения".

Видеоизвинение Панин разместил на личном Telegram-канале. Причиной былого скандала между актером и шоуменом стали неуместные высказывания знаменитостей друг о друге. Галкин остро пошутил над коллегой после секс-скандала с собакой, а тот обиделся и грубо ответил: "Максим не е**тся со старушками, он е**тся со старичками".

Теперь же Панин признался, что ему стыдно за свои слова. Просить прощения он решил в соцсетях, а не в личном общении, объяснив это тем, что скандал между звездами был на виду у публики и широко транслировался в СМИ, поэтому и прекращение конфликта должно быть публичным.

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"Мне очень стыдно, что я когда-то позволил себе в адрес Максима сказать то, что я не должен был говорить. И в адрес Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Борисовна – великая женщина, и я не при каких условиях не имел права позволять себе такие слова... Мне очень стыдно, но у меня были на то основания. По крайней мере, тогда я так считал. Максим, как мне кажется, очень неудачно пошутил... Мне казалось, что Максим с его образованием и интеллектом не имел права падать до уровня этих хейтеров", – отметил актер.

Панин объяснил, что решил извиниться перед пародистом и Примадонной только сейчас, поскольку его возмутило ничем не обоснованное высказывание Симоньян по поводу гомосексуализма Галкина.

"Маргарита Симоньян – не буду говорить, что я думаю об это гражданке – публично облила грязью Максима Галкина. Вернее, она думала, что облила грязью Максима, а на самом деле облила грязью себя. Все это она сделала в эфире федерального канала в программе такого же персонажа Владимира Соловьева", – прокомментировал артист.

Он добавил, что восторгается отношением шоумена к полномасштабной войне в Украине, а его якобы оскорбления русского народа назвал очередной чушью путинских рупоров.

"Я смотрю видео, которое Максим выкладывает у себя на странице. Я аплодирую. Он молодец. Все, что наговорила Симоньян – это абсолютная х*рня. Максим не оскорблял русский народ. Он не позволял себе жестких высказываний. Он все сделал очень талантливо и интеллигентно. И все, что он говорил о войне и смерти людей, о своем сочувствии к этому, о своем участии. И очень неприятно, что такие люди как Маргарита Симонян считают, что они имеют право открывать свой поганый рот", – подытожил Панин.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский рэпер и продюсер Потап также заступился за Пугачеву и Галкина. Он посоветовал Симоньян "поковыряться в Баскове, Киркорове и Лазареве". Прокомментировала скандал и российская ведущая Катя Гордон, которая называла украинскую власть "неонацистами".