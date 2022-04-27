Ведущая Катя Гордон внезапно поддержала Пугачеву и Галкина и заявила, что Симоньян пиарится на крови

Популярная российская теле- и радиоведущая, певица и общественная деятельница Катя Гордон, которая поддержала так называемую "спецоперацию" Путина в Украине, прокомментировала высказывание пропагандистки Маргариты Симоньян касательно Максима Галкина. В эфире телеканала "Россия-1" путинистка назвала шоумена "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения".

К удивлению аудитории, чрезмерно "патриотичная" Гордон поддержала Галкина и Пугачеву, которые эмигрировали из РФ в Израиль. На личной странице в Instagram ведущая разместила видеообращение к Симоньян, в котором назвала ее беспринципной и продажной.

Ведущая подчеркнула, что гордится своей родиной и гражданством, однако ей стыдно быть соотечественницей одиозной пропагандистки.

"Черт попутал, включила федеральный канал, посмотрела на Маргариту Симоньян, которая позволила себе оскорбительные высказывания в адрес семьи Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина. То, что они – враги народа, в Израиль уехали, дискредитируют российскую армию... Подлейший монолог! Как и все, что делает Маргарита Симоньян... Вот мне за Россию не стыдно, за россиян не стыдно, а за таких, как ты, стыдно. Это просто какой-то ужас... Ты не про патриотизм. Я – россиянка. Я – патриот. У меня огромное количество друзей, которые очень любят свою родину. Но когда ты от нашего имени что-то говоришь, нам стыдно", – начала свое обращение Екатерина.

Видео дня

Общественный деятель уверена, что Симоньян относится к числу тех, кто будет служить "самому большому кошельку", пренебрегая любыми нормами морали.

"Я подозреваю, что те люди, перед которыми ты сильно выслуживаешься, которые вкладывают гигантские деньги в твои медиаресурсы, они знают тебе совершенно конкретную цену. Они понимают, что такие люди, как ты, в принципе без принципов: они переобуваются в полете, как только возникают какие-то сложности. И ты так сделаешь. И я считаю, Маргарита, что ты не талантлива. Ты не красива. И ты потеряла человеческое лицо", – отметила Гордон.

Ведущая также обратилась к россиянам с призывом не осуждать Пугачеву и Галкина, поскольку талантливых людей, по мнению Гордон, нужно ценить.

"Дорогие мои россияне, не отрекайтесь от кумиров. Такие как Алла Борисовна рождаются раз в сотню лет. Такие как Маргарита Симонян периодически возникают. Очень стараются, честь отдают, а потом так же предают тех, на кого они работали. А вот таких как Алла Борисовна больше не будет, к сожалению. Не теряйте человеческое лицо", – добавила знаменитость.

Отметим, что сама Катя Гордон, в отличии от Максима Галкина, не придерживается четкой антивоенной позиции. Она неоднократно публиковала в соцсетях посты с признаниями в любви к России. При этом ведущая также заявляла, что ей жаль тех, кто "напуган сиренами, кровью и сидит в подвалах". Звезда считает, что россиянам и украинцам стоит объединиться для борьбы с Западом, поскольку американцы и европейцы, по ее словам, хотят уничтожить и Россию, и Украину.

Кроме того, Гордон верит, что представители украинских властей – "неонацисты", которые продались Америке. Не сомневается ведущая и в том, что на территории нашей страны разрабатывали биологическое оружие для уничтожения всего российского населения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский рэпер и продюсер Потап также заступился за Пугачеву и Галкина. Он посоветовал Симоньян "поковыряться в Баскове, Киркорове и Лазареве".