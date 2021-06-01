Памела Андерсон продает роскошный особняк за $15 млн: как он выглядит изнутри

Юля Ухина
Юля Ухина
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4,0 т.
Памела Андерсон продает роскошный особняк в Малибу

Американская актриса, звезда Playboy 53-летняя Памела Андерсон продает роскошный особняк в Малибу за 14,9 миллиона долларов. Знаменитость приобрела его еще в 2000 году.

Так, в нем есть 4 спальни, 4 ванных комнаты, сауна, большая светлая кухня. На крыше есть терраса с лежаками, спа, камин и бассейн. Особенность звездного дома – наличие частного песчаного пляжа с выходом к океану. Об этом сообщает Realtor (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Роскошный особняк Памелы Андерсон в Малибу
Спальня в особняке Памелы Андерсон
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Роскошный особняк Памелы Андерсон

Интерьер дома Памелы Андерсоноформлен в светлых оттенках и имеет много элементов из натурального дерева.

Кухня в особняке Памелы Андерсон
Особняк Памелы Андерсон в Малибу

Отмечается, что известная актриса, которая в этом году вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, вместе с супругомхочет жить в коттедже на острове Ванкувер (Канада). Он достался ей в наследство от бабушки.

Ранее Памела признавалась, что на ремонт дома в Малибу у нее ушло 10 лет и 8 миллионов долларов.

Терраса в особняке Памелы Андерсон
Особняк Памелы Андерсон в Малибу

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