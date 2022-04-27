Оззи Осборн отдаст в пользование свое имение в Англии беженцам из Украины

Звездные супруги Оззи и Шэрон Осборны приняли решение приютить в своем имении в Англии украинцев, вынужденных бежать от российских оккупантов. Рок-музыкант отдаст в пользование дом в Бакингемшире, графстве в центре страны.

Журналисты Daily Mail, пообщавшиеся с парой, сообщили, что они готовы разместить две украинские семьи. Таким образом, знаменитости решили поддержать Украину в войне с Российской Федерацией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оззи очень известен в Украине, я думаю, они были бы счастливы", – предположила жена музыканта.

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По ее словам, о приюте беженцам звезды задумались уже давно, однако британская бюрократия очень тормозит этот процесс. Ожидается, что супруги смогут поселить в особняке украинцев уже через несколько недель.

Пишут, что Оззи и Шэрон Осборны купили дом в Бакингемшире в 1993 году. Причем жена выбрала его потому, что он находился "в милях" от ближайшего паба, чтобы у ее мужа "не было соблазна выпить пива до того, как он протрезвеет".

Помощью украинским семьям звезды будут заниматься лично, ведь также возвращаются в Великобританию после 25-летнего проживания в Соединенных Штатах Америки.

Сообщается, что супругам надоела американская жизнь, поэтому они приняли решение переехать в одно из своих поместий в Англии. Шэрон Осборн уже получила работу на местном телевидение, а для музыканта обустраивают медицинское крыло.

Как известно, рокер страдает из-за болезни Паркинсона и проблем с позвоночником.

Стоит добавить, что влюбленные уже не в первый раз выражают свою поддержку Украине. В частности, музыкант принял участие в благотворительном сборе средств марафона Stand Up For Ukraine и призвал помогать беженцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский актер Бенедикт Камбербетч объявил, что готов принять беженцев. Звезда сериала "Шерлок" разделит с нуждающимися собственный дом.