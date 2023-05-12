Оззи Осборн, Бритни Спирс и другие: пять знаменитостей, которые пытались покончить с собой

Нам кажется, что известным людям грех жаловаться на жизнь. Они живут в роскоши, часто путешествуют и не знают, что такое ограниченный бюджет. Однако психологи считают, что у всех творческих людей "подвижная психика", потому они легко впадают в депрессию и отчаяние.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию подборку звезд, которые хотели совершить самоубийство. Некоторые из них прибегали к радикальным мерам даже не один раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Оззи Осборн

В одном из своих интервью британский рок-певец Оззи Осборн признался, что будучи подростком не любил свою жизнь. Еще в юные годы у него появлялись мысли наложить на себя руки. Артист пробовал свести счеты с жизнью не только в молодом возрасте, но и будучи известным музыкантов. К слову, его жена пробовала совершить самоубийство четыре раза.

Бритни Спирс

Певицу Бритни Спирс можно назвать рекордсменкой по количеству суицидальных попыток. Она несколько раз пыталась добровольно уйти из жизни, использовав все возможные способы: вскрывала вены, принимала запрещенные препараты, пыталась повеситься, соорудив петлю из простыней. Однажды во время очередной попытки артистка написала на лбу "число дьявола" (666) и кричала: "Я – фальшивка". Проблемы с психикой у вокалистки начались в 2007 году, когда она находилась в творческом и личностном кризисе. Тогда Бритни побрилась на лысо, поссорилась с мужем и думала, что у нее отберут сыновей. После чего Спирс прошла лечение, но спустя некоторое время снова впала в депрессию.

Холли Берри

Американская актриса Холли Берри разочаровалась в жизни после развода с супругом Дэвидом Джастисом. "Я сидела в машине и чувствовала, как она наполняется газом. Сознание начало туманиться и вдруг передо мной возник образ моей матери. Ей пришлось пройти через тяжелые испытания, она много сделала для нас, своих детей, поэтому уйти из жизни вот так, не сказав ей ни слова, было бы очень эгоистично", – ошарашила звезда признанием в одном из своих интервью.

Эминем

Известный рэпер Эминем хотел наложить на себя руки в далеком 1996 году, когда его бросила возлюбленная Ким Скотт. Знаменитость принял большую дозу сильнодействующих препаратов, но, к счастью, его удалось спасти. Как позже рассказал мужчина: оказавшись на грани жизни и смерти он переосмыслил многие вещи и стал искать спасение в творчестве.

Дрю Бэрримор

Курение, алкоголь и наркотики появились в жизни американской актрисы еще до наступления подросткового периода. В 14 лет артистка оказалась в реабилитационном центре. Там она перерезала себе запястье кухонным ножом. Медики во время зашли в палату и спасли девушку. После данного инцидента красавица основательно взялась за свою трансформацию и впоследствии отказалась от всех пагубных привычек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американский актер и звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин также пытался свести счеты с жизнью. С 2002 года звезда состоял в отношениях с Милой Кунис. Именно после расставания, в 2012 году, он резюмировал – ничего больше не держит его в этом мире. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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